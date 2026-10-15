Sakarya'da sel sularına kapılan evler sürüklendi: Evdekiler son anda kurtuldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde biri prefabrik, biri ahşap olmak üzere 2 köy evi sulara kapılarak sürüklendi. İddiaya göre evlerin içerisinde bulunan vatandaşlar son anda dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, ahşap yapının sel sularında tekne gibi sürüklendiği o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.