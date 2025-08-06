Savaş anıtının ateşinden sigarasını yaktı, ortalık karıştı! Her yerde aranıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te "Meçhul Asker Mezarı"ndaki anma ateşinden sigara yakarken görüntülenen bir adam ülkeyi ayağa kaldırdı. Fransa'nın Gaziler ve Anma İşlerinden Sorumlu Bakanı Patricia Miralles, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından olayla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu. X üzerinden açıklama yapan Miralles, “Bu kişi bulunacak ve örnek teşkil etmesi için cezalandırılacak. Fransa’nın anma geleneği alaya alınamaz. Bu alev bir sigarayı yakmak için değil, milyonlarca askerimizin fedakârlığı için yanıyor. Bu yapılan, hem tarihimize hem de milletimize bir hakarettir” ifadelerini kullandı.

Fransız gazetesi Le Figaro, videonun 4 Ağustos akşamı Paris'te bulunan Letonyalı bir turist tarafından çekildiğini ve ilk olarak TikTok’ta paylaşıldığını yazdı. Videoda adamın eğilerek alevden sigarasını yaktığı ve ardından çevredeki turistlerin bakışları arasında sakin şekilde uzaklaştığı görülüyor.

Söz konusu anıt, Şanzelize Caddesi'nin zirvesinde bulunan Arc de Triomphe’un altında yer alıyor. Mezarda, Birinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden ve kimliği bilinmeyen bir askerin naaşı bulunuyor. Anıt, tüm savaş şehitlerine adanmış sembolik bir mezar niteliği taşıyor.