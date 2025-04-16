Selam vererek içeri girdi! Silahını çekip kurşun yağdırdı! Kuyumcunun korku dolu anları kamerada

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde bulunan bir kuyumcuyu soymak için gelen şüpheli selam vererek girdiği dükkanda silah çekip, kuyumcunun önüne çanta attı. Altınları doldurmasını isteyen kuyumcuyla bağrışan soyguncu, kuyumcunun arka bölümden içeri giren kardeşinin "sakin sakin" demesine aldırmadı. Bağrışmalar üzerine panikleyen şüpheli, giderayak kuyumcuya ateş açtı. Para sayma makinasına isabet eden kurşun nedeniyle yara almayan kuyumcu, panik butonuna basıp 112 ekiplerinden yardım istedi. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.