Spor araç faciadan döndü! Mıcıra kapıldı, son anda kazadan kurtuldu

Erzurum’da Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken önündeki aracın aniden fren yaparak sola dönmesi üzerine kontrolden çıkan spor araç, yol kenarındaki mıcıra kapıldı.

KAZANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kısa süreli panik yaşayan sürücü, aracı büyük bir soğukkanlılıkla toparlamayı başardı ve hızla yoluna devam ederek gözden kayboldu. Kazanın eşiğinden dönülen o anlar, arkadaki araçta bulunan ailenin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mahalle sakinleri, mıcır alanların yol güvenliğini tehdit ettiğini ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

