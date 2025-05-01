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Tamirhanede dehşet: Bataryası şişen Çinli telefonun patlama anı kamerada

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir cep telefonu tamirhanesinde yaşanan patlama korkutan anlara sahne oldu. Olay, 33 yaşındaki telefon tamircisi Ramazan Çelik'in, bir müşteriye ait Redmi Note 11 Pro model cihazın şişmiş bataryasını çıkarmaya çalıştığı sırada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cihazdaki dahili batarya işlem sırasında yoğun duman çıkardı. Ardından patlama yaşandı.

TAMİRCİNİN PARMAĞI YARALANDI

Telefon tamircisi Ramazan Çelik, müşterinin bataryada hafif şişme dolayısıyla telefonu kendisine getirdiğini belirtti. Bataryayı çıkarmak için hafif ısıda biraz beklettiklerini dile getiren Çelik, bataryayı sökmeye çalıştığında önce bir anda duman çıkardığını, bu sırada hemen bataryayı cihazdan çıkardıktan sonra patlama yaşandığını ifade etti.

Çelik, "Amatör biri olsaydı daha kötü olabilirdi. Olay sırasında parmağımda hafif bir yaralanma oldu" diye konuştu.

"HER CİHAZDA BU DURUM OLABİLİR"

Tamirci Çelik, vatandaşları şişmiş bataryalar konusunda uyararak, her cihazın başına gelebilecek bu durumun, uzun süre kullanımlarda yaşanabileceğini anlattı. Müşterinin hafif şişliğe rağmen telefonu kullanmaya devam ettiğini dile getiren Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konuda vatandaşları uyarmamız gerekiyor. Şişmiş bataryaları kullanmayın. Bu büyük bir risk. Telefon şarjdayken ve konuşurken de patlayabilir. Şarjdayken patlasa ciddi yangına neden olur, konuşurken patlasa ciddi yaralanmaya neden olur. Böyle bir durum varsa en yakın teknik serviste gitmek lazım. Şiştiğini bile bile cihaz kullanılmamalıdır."

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