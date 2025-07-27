Tarlayı sahipsiz sandılar! Karpuzları kapış kapış topladılar

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şoke eden bir olay yaşandı. Aylardır karpuz tarlasına emek veren bir çiftçi, karpuzları satışa hazır hale getirdi. Ancak çiftçi, tarlasına gittiğinde karşılaştığı görüntü karşısında şoke oldu. Vatandaşalar, yanlış bilgi üzerine bölgeye akın ederek, topladıkları karpuzları araçlara doldurup eve götürdü. Çiftçi, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşları tarladan çıkarttı.