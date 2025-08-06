Tavuğunu röntgen çektirmek için hastaneye getirdi

Giresun'un Çamoluk ilçesinde yüzleri tebessüm ettiren bir olay yaşandı. Boğazına iğne kaçan tavuğunu hastaneye getiren yaşlı bir kadın, röntgen çektirmek istedi. Veterinere gittiğini ancak çözüm bulunmadığını söyleyen çaresiz kadın, "Çok uğraştılar ama çıkaramadılar. ‘Oranın bir röntgenini çektirirsin, iyi olur’ dediler” ifadelerini kullanıldı. Görevliler, yardımcı olamayacaklarını belirtip teyzeyi yeniden veterinere yönlendirdi. Video, sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.