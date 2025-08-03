Trafikte dehşeti yaşattılar! Yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Olay, dün Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 618. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan servis şoförü durup yolcularını indirdiği esnada trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından bir grup, otomobil camlarını patlatarak sürücüyü darbetti. Olay anında araçtan inmeyen sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

İhbar üzerine polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.