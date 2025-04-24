Trafikte maganda dehşeti! Kamyon şoförü çekiçle saldırdı! O anlar kamerada

İstanbul Ümraniye’de meydana gelen trafik kavgasında korku dolu anlar yaşandı. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda otomobil sürücüsü M.Y.K. ve kamyon şoförü T.A. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kamyon sürücüsü T.A. elindeki çekiçle otomobil sürücüsü M.Y.K.’nın yüzüne vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yüzünden yaralanan M.Y.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Saldırgan kamyon şoförü T.A. gözaltına alınırken, bu sırada oğlu Ü.A. polis ekiplerine direnerek mukavemet gösterdi. Gözaltına alınan Ü.A.’nın üzerinden 1 adet bıçak ele geçirildi.