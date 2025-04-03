Trafikte tartıştığı sürücünün motosikletine böyle saldırdı

Mersin'in Akdeniz ilçesi Cemal Paşa Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir otomobildeki şahıslarla motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, motosikleti cadde ortasında bırakarak kaçtı. Otomobildeki iki şahıstan biri elinde demir çubuk ile bir süre kaçan motosiklet sürücüsünü aradı.



MOTOSİKLETE SALDIRDI

Sürücüyü yakalayamayan şahıs, caddede terk ettiği motosiklete zarar verdikten sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.