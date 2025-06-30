Vicdansızlığın böylesi! Enes'i emeklemeye mecbur ettiler

Adana'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Tekerlekli sandalyesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınan 15 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Enes, emeklemeye mahkum edildi. Olay, 15 gün önce merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Huriye ve Mustafa Çava çiftçinin 8 çocuğundan birisi olan zihinsel ve bedensel engelli Enes'in tekerlekli sandalyesi çalındı. Tek sosyal aktivitesi tekerlekli sandalyesiyle gezmek olan Enes, şimdi sokaklarda emekleyerek vaktini geçirmeye başladı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Huriye Çava, "Oğlum çok üzülüyor. Tekerlekli sandalyesini geri istiyor, sokaklarda emekleyerek geziyor. Oğlum konuşamıyor ama çalan kişileri görmüş. ‘Çocuk çaldı' deyip duruyor" dedi.