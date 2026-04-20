Yağış hayatı felç etti! Arabalar sular altında kaldı

Mardin'de sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Özetle

Yoğun yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Zemin katta bulunan bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Yağış sonrası su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ekipler bölgede temizlik ve tahliye çalışmaları başlattı.