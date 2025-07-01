Yangın sonrası ortaya çıkan acı görüntü! 35 hektar alan zarar gördü

Türkiye’nin birçok ilinde devam eden orman yangınlarına müdahaleler sürüyor. Bolu’nun Göynük ilçesinde Çatacık köyü ve Sünnet Gölü mevkisinde 28 Haziran'da meydana gelen yangınlarda hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde 35 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

YANGIN SONRASI YENİDEN AĞAÇLANDIRMA PROJESİ

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürerken, alanın yeniden ağaçlandırılması için planlama yapılacağı öğrenildi. Bu arada, yangında zarar gören alan orman ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

Çatacık köyü ve Sünnet Gölü mevkisinde 28 Haziran saat 15.29 sıralarında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde, 4 helikopter, 27 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 11 hizmet aracı ile çok sayıda personelle havadan ve karadan müdahale edilmiş, alevler, yoğun çalışma sonucu yangın gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

