Yaşı küçük cesareti büyük! Metrelerce yükseklikte İstiklal Marşı okudu

Hafta sonu tatilini geçirmek için ailesi ile birlikte Erikli köyü sahiline gelen Zeynep Beren, ailesi ile birlikte uçuş hazırlığı yapan paramotor pilotu Yılmaz Özkaya'nın yanına gitti. Ailesinden de izin alarak Özkaya'nın eşliğinde Saros Körfezi'nde uçuş gerçekleştiren Beren, 200 metre yüksekliğe çıktıktan sonra İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını ezbere okudu. Yaklaşık 30 dakika süren uçuşun bu bölümü, Özkaya tarafından kamera il kaydedildi. Uçuşun tamamlanmasının ardından yere inen Yılmaz Özkaya, 7 yaşındaki Zeynep'in milli ve manevi duygularının yüksek olduğunu söyledi.