Yüksekova’da bayram şekeri mesaisi: Çocuklar suları aşarak bayramlaştı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sağanak yağış ve hızla eriyen kar sularının birleşmesi, özellikle Cumhuriyet Mahallesi 820. Sokak’ta hayatı durma noktasına getirerek Ramazan Bayramı sevincini çileye dönüştürdü. Yetersiz kalan tahliye kanalları nedeniyle adeta dev bir gölete dönüşen sokaklarda, bayram geleneğini sürdürmek isteyen miniklerin mücadelesi yürekleri burktu. Şeker toplamak için evlerinden çıkan çocuklar, paçalarını dizlerine kadar sıvayarak buz gibi su kütlelerinin içinden geçmeye çalışırken, o anlar çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı. Su seviyesinin yer yer tehlikeli boyutlara ulaştığı mahallede, hem sağlık sorunlarından hem de ulaşım imkansızlığından dert yanan sakinler; çocuklarının çamur ve balçık içinde bayram kutlamasına tepki göstererek yetkililerden ivedilikle kalıcı bir drenaj sistemi kurulmasını talep etti.