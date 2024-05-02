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02 May 2024 16:45 - Güncelleme : 02 May 2024 16:47

 Antalyalı şehidin son türküsü yürekleri dağladı

Şırnak’ta devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen’in (23), görev yaptığı bölgede silah arkadaşıyla birlikte ‘neredesin sen’ adlı türküyü söylerken çekilen görüntüleri duygulandırdı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şırnak’ta Gabar Dağı bölgesinde bulunan petrol sahasında devriye görevi yapan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli tim, kobra tipi araçla seyir halindeyken sürücü Uzman Erbaş N.C.’nin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

 Antalyalı şehidin son türküsü duygulandırdı - 1. Resim

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Kazada araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen (23) ve Uzman Erbaş Ensar Enes Ertaş şehit oldu. Sürücü N.C. ile Asb. Çvş. K.Ç. yaralandı.

 Antalyalı şehidin son türküsü duygulandırdı - 2. Resim

Şehit Şen’in acı haberi Antalya’nın Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Şehidin cenazesi dün memleketi Manavgat ilçesi Yeni Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından törenle toprağa verilirken, şehide ait son görüntüler de ortaya çıktı. Silah arkadaşının kayda aldığı görüntülerde Şen, ‘Neredensin sen’ adlı türküyü söylediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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