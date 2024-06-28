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Yıldız-Mahmutbey metro hattında arıza! İlk açıklama geldi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Haziran 2024 07:30 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 07:35
Yıldız-Mahmutbey metro hattında arıza! İlk açıklama geldi

Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı duyuruldu.

Yıldız-Mahmutbey metro hattında sabah saatlerinde teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle seferlerde aksamalar oluyor...

Metro İstanbul konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.

Ayrıca arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı duyuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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