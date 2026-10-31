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Gündem
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 20:35
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 20:35

1 Kasım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 1 Kasım Pazar hangi yollar kapalı, ne maratonu var?

İstanbul’da 1 Kasım Pazar günü düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu nedeniyle kent genelinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00’te, Avrasya Tüneli ve maraton parkurundaki yollar ise 06.00’da trafiğe kapatılacak.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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1 Kasım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 1 Kasım Pazar hangi yollar kapalı, ne maratonu var?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 20:35
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 20:35

’da hafta sonu trafiğe çıkacak sürücüler, 1 Kasım Pazar günü uygulanacak yol kapatma kararlarını araştırıyor. kapsamında Avrupa ve Anadolu yakasında çok sayıda cadde, sokak ve bağlantı yolu geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından duyurulan tedbirler doğrultusunda sürücülerin alternatif güzergâhları kullanması gerekecek. Peki, 1 Kasım’da hangi yollar kapalı olacak, yollar saat kaçta açılacak? İşte İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar…

1 KASIM PAZAR NE MARATONU VAR?

İstanbul’da 1 Kasım 2026 Pazar günü 48. İstanbul Maratonu düzenlenecek. Asya’dan Avrupa’ya uzanan parkurda gerçekleştirilecek organizasyonda sporcular 42 kilometre ve 15,5 kilometre kategorilerinde yarışacak. Tekerlekli sandalye yarışı, kurumsal koşu ve halk koşusu da günün programında yer alacak.

1 Kasım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 1 Kasım Pazar hangi yollar kapalı, ne maratonu var?

Maratonun başlangıç noktası ’nün Anadolu Yakası girişindeki metrobüs durağı olacak. Koşucular köprü geçişinin ardından Beşiktaş, Dolmabahçe, Karaköy, Galata Köprüsü, Sirkeci, Kennedy Caddesi, Zeytinburnu ve Bakırköy güzergâhını takip edecek. Hava Harp Okulu'ndan dönüş yapacak sporcular, aynı güzergâh üzerinden Sultanahmet'e ulaşacak. Yarışın bitiş noktası Sultanahmet'teki Dikilitaş olacak.

1 KASIM KÖPRÜ, AVRASYA TÜNELİ SAAT KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Maratonu nedeniyle ilk yol kapatma uygulaması saat 03.00'te başlayacak. Bu saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarında araç geçişine izin verilmeyecek. Saat 06.00 itibarıyla , Galata Köprüsü ve maraton parkurundaki diğer yollar da çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

1 Kasım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 1 Kasım Pazar hangi yollar kapalı, ne maratonu var?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te yeniden araç trafiğine açılacak. Maraton parkurunun tamamında trafik düzenlemesinin saat 15.30 itibarıyla sona ermesi planlanıyor.

1 KASIM KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile bağlantılı bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Kapatılacak noktalar arasında Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, Kuzey Ünalan-Ataşehir-Sabiha Gökçen ayrımları, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 kara yolu güney katılımı ve Barbaros Bulvarı bağlantıları bulunuyor.

Ayrıca Sait Çiftçi D-100 kara yolu güney katılımları, Kısıklı Caddesi ve Mahir İz Caddesi'nin Altunizade Köprüsü üzerinden D-100 kuzey yönüne bağlantıları, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden köprü yönüne geçiş ve Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılımı da trafiğe kapatılacak.

Bu bölgelerde sürücüler Büyükdere, Balmumcu, Levent, Sarıyer, Çamlıca Bağlantı Yolu, Ünalan, Ataşehir ve Beşiktaş yönlerine sevk edilecek.

AVRASYA TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Saat 06.00 itibarıyla Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Aynı saatten itibaren Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddelerinde de araç geçişi durdurulacak.

Havuzlu Kavşak Alt Geçidi, Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri ile Aksakal Sokağı da kapatılacak yollar arasında yer alıyor.

Söz konusu bölgelerde sürücüler D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı gibi alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

AVRUPA YAKASI'NDA KAPATILACAK YOLLAR

İstanbul Maratonu nedeniyle Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Dolmabahçe, Kabataş, Fındıklı, Tophane ve Karaköy çevresinde çok sayıda cadde ve sokakta trafik kısıtlaması uygulanacak.

Saat 06.00 itibarıyla Barbaros Bulvarı'nın bazı bağlantıları, Balmumcu Kavşağı, Merkez Komutanlığı, Yıldız, Serencebey, Dolmabahçe, Kabataş, Salı Pazarı, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı, Perşembe Pazarı, Boğazkesen ve Kadırgalar caddelerinde araç trafiği durdurulacak.

Çırağan, Tersane, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Kemeraltı, Necatibey ve Dolmabahçe Gazhane caddeleri de kapatılacak güzergâhlar arasında bulunuyor. Beşiktaş Meydanı, Karaköy Meydanı, Ortaköy dönüşleri ve bazı bağlantı sokaklarında da trafik düzenlemesi yapılacak.

Bu bölgelerde sürücüler Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Defterdar Yokuşu, Divan Kavşağı, Asker Ocağı Caddesi ve Okçu Musa Caddesi gibi alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

ANADOLU YAKASI'NDA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Anadolu Yakası'nda saat 06.00'dan itibaren Kısıklı Caddesi'nin Altunizade Köprüsü üzerinden D-100 kara yolu güney yönüne katılımı ve Kuşbakışı Caddesi'nin Petrol-İş önünden D-100 güney bağlantısı kapatılacak.

Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümü, Avrasya Tüneli D-100 kuzey yolu girişleri ve Mahir İz Caddesi de araç trafiğine kapatılacak. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Akagündüz Sokağı kavşağından itibaren aynı güzergâhta araç geçişine izin verilmeyecek.

Gümüşyolu Caddesi, Yalıboyu Caddesi ve Abdullahağa Caddesi'nin Beylerbeyi yönündeki bazı bölümlerinde de trafik akışı durdurulacak. Sürücüler alternatif olarak Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabilecek.

İSTANBUL KAPALI YOLLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Maratonu kapsamında 1 Kasım Pazar günü uygulanacak trafik düzenlemesinin önemli saatleri şöyle:

  • 03.00: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatılacak.
  • 06.00: Avrasya Tüneli dahil maraton parkurundaki yollar trafiğe kapatılacak.
  • 08.45: Tekerlekli sandalye yarışı başlayacak.
  • 09.00: 42 kilometre yarışı başlayacak.
  • 09.19: 15,5 kilometre yarışı ilk startı verilecek.
  • 10.32: Kurumsal koşu başlayacak.
  • 12.14: Halk koşusu başlayacak.
  • 14.00: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açılacak.
  • 15.00: Avrasya Tüneli trafiğe açılacak.
  • 15.30: Maraton parkurundaki tüm yolların trafiğe açılması planlanıyor.

İSTANBUL KAPALI YOLLAR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce alınan karar kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve buna bağlantı sağlayan bazı yollar saat 03.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.

Bu kapsamda Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 kara yolu güney katılımı, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu ve Sait Çiftçi D-100 kara yolu güney katılımları ile varyant üzerindeki bağlantı noktalarında trafik akışı durdurulacak.

Kısıklı Caddesi ve Mahir İz Caddesi Altunizade Köprüsü'nün üzerinde D-100 kuzey yönüne katılımlar, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönüne bağlantı ile Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılımı da trafiğe kapatılacak.

Bu noktalarda sürücüler Büyükdere, Balmumcu, Levent, Sarıyer, Çamlıca Bağlantı Yolu, Ünalan, Ataşehir ve Beşiktaş'a sevk edilecek.

Maraton nedeniyle saat 06.00 itibarıyla Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Aynı saatten itibaren Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddelerinde de trafik akışı çift yönlü durdurulacak.

Havuzlu Kavşak Alt Geçidi, Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri ile Aksakal Sokağı da trafiğe kapatılacak yerler arasında yer alacak.

Bu bölgelerde alternatif güzergahlar, D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı olarak belirlendi.

Saat 06.00 itibarıyla Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı, TAT Towers önü, metrobüs durakları, Balmumcu tünel girişi, Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı, Yıldız, Serencebey, Dolmabahçe, Kabataş, Salı Pazarı, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı, Perşembe Pazarı, Boğazkesen ve Kadırgalar Caddesi altbaş ışıklar, Ressam Hamdibey, Bostancı Veli, Abbasağa, Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu, İnebolu, Akyol ile Hasfırın sokakları trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca, Sabancı Lisesi, Çiğdem, Beşiktaş İskele, İnönü Cadde Başı AKM ve İnönü Cadde MKE önü sokakları, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydanı, Karaköy Meydanı, Deniz Liman çıkışı, Revani Sokağı gelişi, Mebusan yokuşu Sokağı başı, Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu gidişleri, Refik Saydam Caddesi'nden ve Atatürk Köprüsü'nden Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane'deki meydandan Bankalar Caddesi'ne girişi, Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokağı'nın girişi trafiğe kapatılacak yollar arasında yer alacak.

Çırağan, Tersana, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Kemeraltı, Necatibey ve Dolmabahçe Gazhane Caddeleri ile Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklardan iniş istikameti, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız ışıklar arası, Ortaköy Meydanı Beşiktaş istikameti, Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydanı istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Trafiğe kapatılan noktalara gelen sürücüler, bulundukları güzergaha göre Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Palangalar Caddesi, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Akyol Sokağı içerisine, Defterdar Yokuşu, Divan Kavşağı, Asker Ocağı Caddesi, Okçu Musa Caddesi ve Kuruçeşme'ye yönlendirilecek.

Anadolu Yakası'ndan da bazı yollar kapatılacak

Anadolu Yakası'nda, saat 06.00'dan itibaren Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü'nden D-100 kara yolu güney yönüne katılım ile Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 kara yolu güney bağlantısı trafiğe kapatılacak.

Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümü, Avrasya Tüneli D-100 kuzey yolu girişleri ve Mahir İz Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Akagündüz Sokağı kavşağından itibaren aynı yolda araç geçişine izin verilmeyecek.

Gümüşyolu Caddesi'nin Baba Nakkaş Sokağı kesişiminden, Yalıboyu Caddesi'nin Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden ve Abdullahağa Caddesi'nin Kuzguncuk Caddesi kesişiminden itibaren Beylerbeyi yönüne trafik akışı durdurulacak.

Abdullahağa Caddesi'nin Eski Çınar Sokağı kesişiminden Beylerbeyi yönüne ve Kısıklı Caddesi, Bağlaryolu Sokağı ile Nurbaba Sokağı kavşağından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne geçişler de kapatılacak.

Sürücüler, Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabilecek.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılacak yolları kullanmak isteyen sürücülerin alternatif güzergâhlara yönelmesi gerekecek. Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı alternatif yollar arasında yer alıyor. Anadolu Yakası'nda ise Nuhkuyusu Caddesi'nin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü kullanılabilecek. Ayrıca D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve 10. Yıl Caddesi de trafik yoğunluğuna göre tercih edilebilecek güzergâhlar arasında bulunuyor.

ETİKETLER
#İstanbul
#türkiye iş bankası
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#avrasya tüneli
#istanbul maratonu
#Gündem
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