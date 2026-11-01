1 Kasım metrobüs, tramvay neden çalışmıyor? İptal edilen vapur seferleri

İstanbul'da bugün düzenlenen Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, toplu ulaşım seferlerini de etkiledi. Maraton güzergâhındaki trafik tedbirleri kapsamında metrobüs hattında bazı istasyonlar arasında sefer yapılamazken T1 tramvay hattının işletme düzeni değiştirildi. Şehir Hatları da bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Peki, 1 Kasım Pazar günü metrobüs, tramvay ve vapur seferleri nasıl olacak?

METROBÜSLER NEDEN ÇALIŞMIYOR?

İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Maratonu nedeniyle metrobüs hattında sefer düzenlemesine gidildiği bildirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün saat 03.00-15.00 arasında araç trafiğine kapatılması nedeniyle metrobüs araçlarının maraton boyunca Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında hizmet veremeyeceği belirtildi.

Anadolu Yakası'na ulaşım sağlamak isteyen yolcuların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhını kullanan İETT otobüs hatlarından ve raylı sistemlerden yararlanabileceği kaydedildi.

T1 TRAMVAY HATTINDA SEFER SAATLERİ DEĞİŞTİ

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, maraton nedeniyle 1 Kasım Pazar günü T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer düzenlemesi uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamaya göre hatta saat 06.00-07.00 arasında normal işletme düzeninde sefer yapılacak. Saat 07.00-17.00 arasında ise tramvay seferleri Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında gerçekleştirilecek.

Maratona katılacak sporcuların göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstermeleri halinde saat 06.00-17.00 arasında tüm hatları ücretsiz kullanabileceği de bildirildi.

HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, İstanbul Maratonu nedeniyle 1 Kasım Pazar günü bazı vapur seferlerinin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.

Düzenlemeden etkilenen hatlar şöyle sıralandı: