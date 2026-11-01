1 Kasım Pazar köprü neden kapalı? 15 Temmuz Köprüsü, Galata Köprüsü, Avrasya Tüneli saat kaçta açılacak?

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren bazı önemli ulaşım noktalarında trafik kısıtlaması uygulanıyor. 1 Kasım Pazar günü düzenlenen İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, Galata Köprüsü ve Avrasya Tüneli ise saat 06.00'da araç trafiğine kapatıldı. Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan güzergâhlardaki bu uygulama, maraton parkurunun güvenli şekilde kullanılabilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Peki, 1 Kasım Pazar köprüler ve Avrasya Tüneli neden kapalı, ne zaman açılacak?

1 KASIM PAZAR KÖPRÜ NEDEN KAPALI?

İstanbul'da 1 Kasım Pazar günü 48. İstanbul Maratonu düzenleniyor. Asya'dan Avrupa'ya uzanan maraton parkurunun bir bölümü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçiyor. Bu nedenle köprü, sporcuların güvenli geçişini sağlamak ve yarış organizasyonunu gerçekleştirmek amacıyla saat 03.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.

Maraton güzergâhı boyunca trafik güvenliğinin sağlanması için köprüye bağlantı sağlayan bazı yollar ve kavşaklarda da araç geçişi durduruldu. Kısıtlamalar kapsamında sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor.

GALATA KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI?

Galata Köprüsü de 1 Kasım'da düzenlenen İstanbul Maratonu'nun koşu güzergâhında bulunuyor. Sporcular, Beşiktaş, Dolmabahçe, Fındıklı, Tophane ve Karaköy üzerinden Galata Köprüsü'ne ulaşıyor. Köprü geçişinin ardından Sirkeci yönüne ilerleyen koşucular, maraton parkuruna devam ediyor.

Bu nedenle Galata Köprüsü, sporcuların güvenli geçişini sağlamak ve yarış sırasında araç trafiğiyle karşılaşmalarını önlemek amacıyla saat 06.00'dan itibaren çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

AVRASYA TÜNELİ NEDEN KAPALI?

Avrasya Tüneli'nde de İstanbul Maratonu nedeniyle trafik düzenlemesi uygulanıyor. Maraton parkurunun ve organizasyon kapsamında alınan trafik tedbirlerinin bulunduğu bölgelerde araç hareketliliğinin önlenmesi amacıyla tünel, saat 06.00 itibarıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Tünelin kapatılmasıyla birlikte Kennedy, Rauf Orbay, Ragıp Gümüşpala ve Reşadiye caddeleri başta olmak üzere maraton güzergâhındaki bazı ana arterlerde de araç geçişine izin verilmiyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ, GALATA KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Maratonu nedeniyle uygulanan trafik kısıtlamaları gün içinde kademeli olarak sona erecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli ise saat 15.00'te yeniden araç trafiğine açılacak. Galata Köprüsü'nün de dahil olduğu maraton parkurundaki tüm yolların saat 15.30 itibarıyla ulaşıma açılması planlanıyor.

Sürücülerin yolculuk öncesinde trafik düzenlemelerini dikkate alması ve kapalı güzergâhlar yerine alternatif yolları kullanması gerekiyor.