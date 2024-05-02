1 Mayıs gözaltılarıyla ilgili yeni gelişme! 182 kişi serbest bırakıldı

02 May 2024 10:53 - Güncelleme : 02 May 2024 11:44

Pendik'te akılalmaz olay! Genç kadının yaptıkları şoke etti

Pendik'te akılalmaz olay! Genç kadının yaptıkları şoke etti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlere rağmen polis ekiplerince bariyerlerle kapatılan noktalarda güvenlik güçleriyle çatışan gruplar arasındaki 217 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında geçmiş dönemlerde terör örgütü DHKP/C soruşturmalarında adı karışan F.O., F.S., A.L.C., E.K., H.B.Y. ve M.Ş.’nin de aralarında bulunduğu 217 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.



Marjinal grupların gerçekleştirdiği yasadışı eylemde 28 polis yaralanırken, polise taş, sopa ve demir çubuklarla saldıran şüphelilerin 182’si emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 35 kişinin ise ‘mevcutlu’ olarak savcılığa çıkarılması bekleniyor.

ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Diğer yandan, dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran 217 kişi gözaltına alındı” ifadelerini kullanmıştı. Yerlikaya, eylemlerde 217 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, 28 emniyet mensubunun da yaralandığını duyurmuştu.