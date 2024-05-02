1 Mayıs gözaltılarıyla ilgili yeni gelişme! 182 kişi serbest bırakıldı
İstanbul'da 1 Mayıs’ta kısıtlama tedbirlerine rağmen Taksim çıkmak isteyen 217 kişinin 182’si, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlere rağmen polis ekiplerince bariyerlerle kapatılan noktalarda güvenlik güçleriyle çatışan gruplar arasındaki 217 kişi gözaltına alınmıştı.
Aralarında geçmiş dönemlerde terör örgütü DHKP/C soruşturmalarında adı karışan F.O., F.S., A.L.C., E.K., H.B.Y. ve M.Ş.’nin de aralarında bulunduğu 217 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.
Marjinal grupların gerçekleştirdiği yasadışı eylemde 28 polis yaralanırken, polise taş, sopa ve demir çubuklarla saldıran şüphelilerin 182’si emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 35 kişinin ise ‘mevcutlu’ olarak savcılığa çıkarılması bekleniyor.
ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Diğer yandan, dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran 217 kişi gözaltına alındı” ifadelerini kullanmıştı. Yerlikaya, eylemlerde 217 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, 28 emniyet mensubunun da yaralandığını duyurmuştu.