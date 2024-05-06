1 Mayıs provokatörleri hakkında yeni gelişme: 12 şüpheliye tutuklama talebi

06 May 2024 16:10 - Güncelleme : 06 May 2024 16:11

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen Taksim'e yürümeye çalışan provokatörler, polislere mukavemet göstermişti.

Çıkan olayların ardından tespit edilen şüpheliler tek tek gözaltına alındılar. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüphelilerden; 38’i, ’2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefet’, ’terör örgütü propagandası yapmak’ ve ’kamu görevlisine direnme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 27 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

12 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma çerçevesinde aynı suçları işledikleri belirlenen 12 şüpheli daha kimliklerinin tespit edilmesinin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, burada Savcılığa ifade verdi. Savcılık işlemleri de biten 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.