1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı? 1 Mayıs 2026 İstanbul'da kapalı yollar ve meydanlar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde İstanbul’da hazırlıklar hız kazandı. Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, kent genelinde ulaşım planlamaları yeniden düzenlendi.

1 MAYIS KAPALI YOLLAR 2026

İstanbul’da 1 Mayıs kapsamında alınan önlemler doğrultusunda Taksim Meydanı ve meydana çıkan tüm yollar sabah saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Sıraselviler Caddesi tamamen trafiğe kapalı olacak, İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm ara sokaklarda da geçişlere izin verilmeyecek. Şişhane bölgesinde bağlantı yolları ve çevre sokaklar da kapatmalar kapsamında yer alırken, Kabataş’ta ise iskele çevresi ve bağlantı yollarında erişim sınırlandırılacak.

Barbaros Bulvarı’nda ise tamamen kapatma yerine kısmi şerit daraltmaları uygulanacak ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak. Yetkililer, özellikle sabah saatlerinden itibaren bölgede yoğunluk yaşanabileceğini belirterek sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi gerektiğini bildirdi. Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresinde daha önce kurulan bariyerlere ek olarak Gezi Parkı’nın etrafı da tamamen bariyerlerle çevrildi.

Gün boyunca Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde yalnızca trafik değil, aynı zamanda çeşitli etkinlikler de kısıtlandı. 00.01 ile 23.59 saatleri arasında bu ilçelerde miting, yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri organizasyonlara izin verilmeyecek.

1 MAYIS KUTLAMALARI İSTANBUL'DA NEREDE YAPILACAK?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin başvurusu üzerine Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda 10.00 ile 17.00 saatleri arasında etkinlik yapılmasına izin verildi. Aynı gün Türkiye Komünist Partisi (TKP) ise Kartal Meydanı’nda 12.00 ile 19.00 saatleri arasında program düzenleyecek.

Valilik, bu iki alan dışında şehir genelinde herhangi bir kutlama ya da etkinlik yapılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. İzin verilen programların dışında gerçekleştirilecek yürüyüş, protesto veya organizasyonların engelleneceği belirtildi. Bu kapsamda güvenlik önlemleri yalnızca Taksim çevresiyle sınırlı kalmayıp, diğer ilçelerde de uygulanacak.