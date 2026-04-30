1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı? 1 Mayıs 2026 İstanbul'da kapalı yollar ve meydanlar

1 Mayıs kapalı yollar İstanbul’da 2026 yılı için belli oldu. İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim ve çevresinde yoğunlaşan uygulamalar çerçevesinde birçok ana arter ve bağlantı noktası trafiğe kapatılacak, toplu taşıma hatlarında ise geçici düzenlemeler uygulanacak. Özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş başta olmak üzere bazı ilçelerde gün boyunca hem araç hem de yaya hareketliliğine sınırlamalar getirilecek. Metro, füniküler ve deniz ulaşımında da kısıtlamalar ve güzergâh değişiklikleri yapılacak. 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı 2026? İşte 1 Mayıs kapalı yollar 2026 İstanbul listesi…

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde İstanbul’da hazırlıklar hız kazandı. Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, kent genelinde ulaşım planlamaları yeniden düzenlendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde İstanbul'da alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim ve çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, bazı bölgelerde etkinliklere de kısıtlama getirildi.
1 Mayıs kapalı yollar! 1 Mayıs kapsamında Taksim Meydanı ve meydana çıkan tüm yollar sabah saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
1 Mayıs kapalı yollar 2026! Sıraselviler Caddesi, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar, Şişhane bölgesindeki bağlantı yolları ve çevre sokaklar da kapatmalar kapsamında yer alacak.
1 Mayıs kapalı yollar 2026 İstanbul! Barbaros Bulvarı'nda kısmi şerit daraltmaları uygulanacak ve trafik akışı kontrollü sağlanacak.
Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 00.01 ile 23.59 saatleri arasında miting, yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri organizasyonlara izin verilmeyecek.
İstanbul Valiliği, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin başvurusu üzerine Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda saat 10.00 ile 17.00 arasında etkinlik yapılmasına izin verdi.
Türkiye Komünist Partisi (TKP) ise Kartal Meydanı'nda saat 12.00 ile 19.00 arasında program düzenleyecek.
1 MAYIS KAPALI YOLLAR 2026

İstanbul’da 1 Mayıs kapsamında alınan önlemler doğrultusunda Taksim Meydanı ve meydana çıkan tüm yollar sabah saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Sıraselviler Caddesi tamamen trafiğe kapalı olacak, İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm ara sokaklarda da geçişlere izin verilmeyecek. Şişhane bölgesinde bağlantı yolları ve çevre sokaklar da kapatmalar kapsamında yer alırken, Kabataş’ta ise iskele çevresi ve bağlantı yollarında erişim sınırlandırılacak.

Barbaros Bulvarı’nda ise tamamen kapatma yerine kısmi şerit daraltmaları uygulanacak ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak. Yetkililer, özellikle sabah saatlerinden itibaren bölgede yoğunluk yaşanabileceğini belirterek sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi gerektiğini bildirdi. Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresinde daha önce kurulan bariyerlere ek olarak Gezi Parkı’nın etrafı da tamamen bariyerlerle çevrildi.

Gün boyunca Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde yalnızca trafik değil, aynı zamanda çeşitli etkinlikler de kısıtlandı. 00.01 ile 23.59 saatleri arasında bu ilçelerde miting, yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri organizasyonlara izin verilmeyecek.

1 MAYIS KUTLAMALARI İSTANBUL'DA NEREDE YAPILACAK?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin başvurusu üzerine Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda 10.00 ile 17.00 saatleri arasında etkinlik yapılmasına izin verildi. Aynı gün Türkiye Komünist Partisi (TKP) ise Kartal Meydanı’nda 12.00 ile 19.00 saatleri arasında program düzenleyecek.

Valilik, bu iki alan dışında şehir genelinde herhangi bir kutlama ya da etkinlik yapılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. İzin verilen programların dışında gerçekleştirilecek yürüyüş, protesto veya organizasyonların engelleneceği belirtildi. Bu kapsamda güvenlik önlemleri yalnızca Taksim çevresiyle sınırlı kalmayıp, diğer ilçelerde de uygulanacak.

