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1 Mayıs'ta polise saldıran 12 kişi hakkında yeni gelişme

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 May 2024 12:27 - Güncelleme : 06 May 2024 12:32
1 Mayıs&#039;ta polise saldıran 12 kişi hakkında yeni gelişme

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polise saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren 12 şüpheli daha tespit edilmişti.

1 Mayıs'ta polise saldıran 12 kişi hakkında yeni gelişme - 1. Resim

Kimlik bilgileri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

1 Mayıs'ta polise saldıran 12 kişi hakkında yeni gelişme - 2. Resim

Öte yandan, 1 Mayıs gösterileri ile ilgili toplam 259 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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