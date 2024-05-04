1 Mayıs'ta polise saldıran şüpheliler hakim karşısında

04 May 2024 13:41 - Güncelleme : 04 May 2024 13:52

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'de polise taş ve sopalarla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince 1 Mayıs'ta çıkan olaylar sırasında yakalanan 35 kişi ile sonrasında kamera kayıtları, yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

217 ŞÜPHELİDEN 182'Sİ SERBEST

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan kutlamalarda Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmış, sonrasında yapılan çalışmalarda 30 şüpheli daha yakalanmıştı.