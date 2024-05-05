1 Mayıs'ta Taksim provokasyonu: Gözaltı sayısı yükseldi

05 May 2024 13:37 - Güncelleme : 05 May 2024 13:44

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda gerçekleşen gösterilerde polise saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 217 kişiden 182'si daha sonra serbest bırakılmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheliyi daha sonra gözaltına aldı. Emniyet işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 65 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ekipler, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevli memura mukavemet" ve "kamu malına zarar verme" suçlarına karıştığı tespit edilen 20 şüphelinin daha yakalanması için operasyonun düğmesine bastı.

12 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.