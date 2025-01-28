1 milyon TL'si cayır cayır yandı! Merkez Bankası'na başvurunca şoke oldu: 'Böyle bir uygulama olduğunu bilmiyordum'

28 Ocak 2025 14:42 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:58

Karaman'da metal atölyesinde çıkan yangında 1 milyona yakın parası yanan esnafın yüzünü Merkez Bankası güldürdü. Esnaf Merkez Bankası'na yaptığı müracaatla yanan 363 bin lirasını kurtardı.

Karaman'da metal atölyesinde çıkan yangında sac kovada bulunan 1 milyon liraya para alev alev yandı. Yaşanan olayla büyük üzüntü yaşayan atölye sahibinin yardımına Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli yetişti. Vali Çiçekli'nin yardımıyla esnaf, yanan paraları için Ziraat Bankası Karaman Merkez Şube Müdürü Hasan Örün ile görüşmeler sağlandı. Banka Müdürü Örün ile Merkez Bankası'na müracaat eden Ali Ün, yanan paralardan geriye kalan kısımlar üzerinde yapılan incelemenin ardından parasının 363 bin liralık kısmını geri aldı.

"PARANIN 363 BİN LİRALIK KISMI KURTULDU"

Yangının yaşandığı günü ve sonrasında yaşananları anlatan atölye sahibi Ali Ün, “15 Aralık 2024 Pazar günü sabah saatlerinde dükkanıma geldiğimde yangın vardı. Hemen müdahale edip itfaiyeyi aradık. Yangın söndükten sonra bir kovada sakladığım 1 milyon lira kadar nakit paramın da yandığını fark ettik. Yangından birkaç gün sonra Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli atölyemizi ziyaret etti. Yanan paranın bir kısmının kurtarılması için Ziraat Bankası Müdürü Hasan Örün ile birlikte Merkez Bankası'na paralarımı göndermem için çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Yangın sonrasında da Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan sürekli ziyaretime geldiler, halimi sordular, arkamda durdular. Bu süreçte beni arayan eş-dosttan da Allah razı olsun” dedi.

"VALİMİZ SAYESİNDE ÖĞRENDİK"

Merkez Bankası'nın böyle bir uygulamasının olduğunu bilmediğini anlatan Ali Ün, “Valimiz sayesinde öğrendik ve paranın 363 bin liralık kısmı kurtuldu. Dükkanı açtığımızda içeride yoğun duman ve alevler vardı. Yangın söndükten sonra içeriye baktık. Mushaf-ı Şerif zarar görmemiş, naylon kılıfı bile yanmamıştı. Bu olay hepimiz için bir ibret oldu. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.