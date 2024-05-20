1 ton 100 kiloluk 'Paşa' 265 bin TL'ye satıldı

20 May 2024 12:09 - Güncelleme : 20 May 2024 12:14

Kartepe'de hayvan yetiştiriciliği yapan Hamza Topçu'nun çiftliğinde büyüttüğü ve "Paşa" adını verdiği tosun, 1 ton 100 kilograma ulaştı.

265 BİN TL'DEN SATILDI

Kurban Bayramı için yetiştirilen 2,5 yaşındaki tosun, İstanbul'da yaşayan bir müşteriye 265 bin TL'den satıldı.

"FİYATLARIMIZ 120 BİN TL'DEN, 260 BİN TL'YE KADAR DEĞİŞİYOR"

Hayvanları doğal ortamda yetiştirdiklerini söyleyen Hamza Topçu, "Yemlerimizi de kendimiz yapıyoruz, kimyasal madde kullanmıyoruz. Kurbanlıklarımız hazır, müşterilerimizi bekliyoruz. 37 erkek, 3 dişi olmak üzere 40 hayvanımız var. Hayvanlarımızın ortalama fiyatı 120 bin TL'den, 260 bin TL'ye kadar değişiyor. Her cinsten hayvanımız var" dedi.

"PAŞA'YI 265 BİN TL'YE SATTIK"

Hamza Topçu, 12 yıldır hayvancılık işiyle uğraştıklarını ifade ederek, "1 ton 100 kilogram 'Paşa' isimli hayvanımız var. Müşterimize de hayırlı olsun, onu da sattık. Paşa bir araba ağırlığında. Fiyatı da bir araba kadar var. Severek ve zorla büyüttük. Aksi olduğunda ortalığı yıkacak hayvana sahibiz. Paşa'yı 265 bin TL'ye sattık" diye konuştu.