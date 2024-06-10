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1 ton 800 kiloluk boğanın fiyatı ikinci el araçla yarışıyor

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Haziran 2024 12:45 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 12:53
1 ton 800 kiloluk boğanın fiyatı ikinci el araçla yarışıyor

Çanakkale'de 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğa heybetiyle görenleri hayrete düşürdü. 4 yaşındaki boğa ikinci el araba fiyatlarıyla yarışıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Çanakkale genelinde kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 37 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın 4 yaşındaki simental cinsi 4 yaşındaki boğa 1 ton 800 kilograma ulaştı.

Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Hasan Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğa 340 bin TL'den satışa çıkardı. Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan boğa, günlük 15 kilo buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor.

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1 TONLUK HEYBETLİ BOĞA

Çanakkale'de 37 yıldır büyükbaş hayvan besi çiftliğinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Hasan Yavaş, “Paşaköy köyünde kurbanlık dana besliyorum. Bu danamız kurban bayramı için hazırladık. Satılık. Şu anda 1 ton 800 kilogram geliyor. Karkas'ta 1 ton gelmesi lazım. Bu danamızın fiyatı 340 bin TL. Nasip, hayırlı müşteriler diyelim" dedi.

1 ton 800 kiloluk boğanın fiyatı ikinci el araçla yarışıyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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