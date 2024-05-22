10 il için sağanak uyarısı: Güneşe aldanmayın

22 May 2024 14:06 - Güncelleme : 22 May 2024 14:08

Meteorolojiden peş peşe sağanak uyarıları geldi. Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Çankırı, Kırıkkale ve Bartın yaşayan vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

SAKARYA VALİLİĞİ UYARDI

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre öğlen saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Meteoroloji verilerine göre, yarın (Perşembe günü) ilimizde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların öğlen saatlerinden itibaren kuvveti olması beklenmektedir. Olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

7 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; 23 Mayıs Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Çankırı, Kırıkkale ve Bartın’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyurusunda bulundu.

ESKİŞEHİR VE ÇEVRESİ İÇİN UYARI

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün 'Sarı' uyarı koduyla yayınladığı meteorolojik uyarı raporuna göre, Eskişehir ve Bilecik illeri geneli ile Bursa’nın güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. 23 Mayıs 2024 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden, yetkililer meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Yağışların 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 03.00'a kadar etkili olacağı öngörülüyor.