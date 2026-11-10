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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:29

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları 2026! 10 Kasım'a özel anlamlı, duygusal ve kısa sözler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümünde 10 Kasım'da saygı ve özlemle anılıyor. Bu anlamlı günde sevdiklerine mesaj göndermek, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak isteyenler, Atatürk'ü anma sözlerini araştırıyor. İşte WhatsApp, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz 10 Kasım'a özel anlamlı, kısa ve duygusal mesajlar...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları 2026! 10 Kasım'a özel anlamlı, duygusal ve kısa sözler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:29

'nin kurucusu , 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu. Her yıl 10 Kasım'da düzenlenen anma törenleriyle hatırlanan Atatürk, bu yıl da vefatının yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anılıyor. Bu özel günde duygu ve düşüncelerini paylaşmak isteyen vatandaşlar, 10 Kasım'a özel anlamlı sözleri ve anma mesajlarını araştırıyor. İşte sosyal medya paylaşımlarında ve mesajlarda kullanabileceğiniz en güzel 10 Kasım sözleri...

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları 2026! 10 Kasım'a özel anlamlı, duygusal ve kısa sözler


10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI

Bir milletin geleceğine yön veren büyük lider... Seni her 10 Kasım'da daha büyük bir özlemle anıyoruz.

Aradan yıllar geçse de fikirlerin, ilkelerin ve bıraktığın miras yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Saygı ve minnetle...

Takvimler 10 Kasım'ı gösterdiğinde saatler 09.05'te durur, milyonlarca yürekte aynı özlem başlar. Seni unutmadık, unutmayacağız.

Senin açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Sonsuz saygı ve özlemle...

Bir milletin yeniden doğuşuna öncülük eden büyük lideri, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.

Fikirlerin zamana, eserlerin yıllara meydan okuyor. 10 Kasım'da bir kez daha özlemle anıyoruz Atam.

Bedenen aramızda olmasan da düşüncelerin ve emanetin bu milletin kalbinde yaşamaya devam ediyor.

Senin mirasın bağımsızlık, en büyük emanetin Cumhuriyet. Minnetle ve özlemle anıyoruz.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları 2026! 10 Kasım'a özel anlamlı, duygusal ve kısa sözler


10 KASIM İÇİN KISA VE ANLAMLI SÖZLER

Saat 09.05, kalplerimizde bitmeyen bir özlem...

Unutmadık, unutmayacağız. Saygı ve minnetle Atam.

Bir milletin hafızasında sonsuza kadar yaşayacak lider.

Fikirlerin yolumuz, Cumhuriyet'in emanetin.

Her 10 Kasım'da aynı özlem, aynı saygı...

Senin izinde, Cumhuriyet'in ışığında...

Zaman geçer, fikirler kalır. Sonsuz saygıyla...

Bir milletin kalbinde hiç bitmeyen bir sevgi.

10 Kasım, özlemin ve minnetin adı.

Eserlerinle, fikirlerinle daima bizimlesin.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları 2026! 10 Kasım'a özel anlamlı, duygusal ve kısa sözler

10 KASIM DUYGUSAL VE ÖZLEM DOLU MESAJLAR

Gidişinin üzerinden yıllar geçse de yokluğun ilk günkü gibi hissediliyor. Bize bıraktığın Cumhuriyet ve gösterdiğin yol için sana minnettarız.

Bazı insanlar aramızdan ayrılsa da bıraktıkları izler hiç silinmez. Sen de bu milletin kalbinde sonsuza kadar yaşayacaksın.

Her 10 Kasım sabahı aynı sessizlik, aynı hüzün ve aynı özlem... Seni anlatmaya kelimeler yetmez Atam.

Bir ülkenin umudunu yeniden yeşerten, milletine bağımsızlığı armağan eden büyük lideri saygıyla anıyoruz.

Yokluğunda bile fikirlerinle bize yol gösteriyorsun. Emanetine sahip çıkmak, sana duyduğumuz sevginin en büyük ifadesidir.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları 2026! 10 Kasım'a özel anlamlı, duygusal ve kısa sözler

 

10 KASIM ATATÜRK SÖZLERİ

Atatürk'ün düşüncelerini ve Cumhuriyet'e bakışını yansıtan bazı sözler de 10 Kasım paylaşımlarında kullanılabilir:

"Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir."

"Yurtta sulh, cihanda sulh."

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir."

"Ne mutlu Türk'üm diyene!"

"Bütün ümidim gençliktedir."

"Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır."

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları 2026! 10 Kasım'a özel anlamlı, duygusal ve kısa sözler

10 KASIM INSTAGRAM VE WHATSAPP DURUM SÖZLERİ

09.05'te duran saatler, hiç durmayan bir özlem...

Sonsuza kadar izindeyiz Atam.

Bir milletin kalbinde yaşayan ölümsüz lider.

Saygıyla, sevgiyle, özlemle...

Cumhuriyet'in kurucusu, bağımsızlığın mimarı. Daima kalbimizdesin.

Seninle başlayan umut, nesiller boyunca yaşayacak.

10 Kasım 1938... Bir milletin hafızasına kazınan tarih.

En büyük eserim dediğin Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatacağız.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları 2026! 10 Kasım'a özel anlamlı, duygusal ve kısa sözler

10 KASIM ANMA PAYLAŞIMLARI İÇİN MESAJLAR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.

Bağımsızlığımızın mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

Bize özgür bir gelecek ve bağımsız bir ülke bırakan Atatürk'ü özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkarak onun gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. 10 Kasım'da saygı ve minnetle...

ETİKETLER
#Bağımsızlık
#10 Kasım
#gazi mustafa kemal atatürk
#Cumhuriyet
#Türkiye Cumhuriyeti
#Gündem
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