10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları 2026! 10 Kasım'a özel anlamlı, duygusal ve kısa sözler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu. Her yıl 10 Kasım'da düzenlenen anma törenleriyle hatırlanan Atatürk, bu yıl da vefatının yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anılıyor. Bu özel günde duygu ve düşüncelerini paylaşmak isteyen vatandaşlar, 10 Kasım'a özel anlamlı sözleri ve anma mesajlarını araştırıyor. İşte sosyal medya paylaşımlarında ve mesajlarda kullanabileceğiniz en güzel 10 Kasım sözleri...



10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI

Bir milletin geleceğine yön veren büyük lider... Seni her 10 Kasım'da daha büyük bir özlemle anıyoruz.

Aradan yıllar geçse de fikirlerin, ilkelerin ve bıraktığın miras yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Saygı ve minnetle...

Takvimler 10 Kasım'ı gösterdiğinde saatler 09.05'te durur, milyonlarca yürekte aynı özlem başlar. Seni unutmadık, unutmayacağız.

Senin açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Sonsuz saygı ve özlemle...

Bir milletin yeniden doğuşuna öncülük eden büyük lideri, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.

Fikirlerin zamana, eserlerin yıllara meydan okuyor. 10 Kasım'da bir kez daha özlemle anıyoruz Atam.

Bedenen aramızda olmasan da düşüncelerin ve emanetin bu milletin kalbinde yaşamaya devam ediyor.

Senin mirasın bağımsızlık, en büyük emanetin Cumhuriyet. Minnetle ve özlemle anıyoruz.



10 KASIM İÇİN KISA VE ANLAMLI SÖZLER

Saat 09.05, kalplerimizde bitmeyen bir özlem...

Unutmadık, unutmayacağız. Saygı ve minnetle Atam.

Bir milletin hafızasında sonsuza kadar yaşayacak lider.

Fikirlerin yolumuz, Cumhuriyet'in emanetin.

Her 10 Kasım'da aynı özlem, aynı saygı...

Senin izinde, Cumhuriyet'in ışığında...

Zaman geçer, fikirler kalır. Sonsuz saygıyla...

Bir milletin kalbinde hiç bitmeyen bir sevgi.

10 Kasım, özlemin ve minnetin adı.

Eserlerinle, fikirlerinle daima bizimlesin.

10 KASIM DUYGUSAL VE ÖZLEM DOLU MESAJLAR

Gidişinin üzerinden yıllar geçse de yokluğun ilk günkü gibi hissediliyor. Bize bıraktığın Cumhuriyet ve gösterdiğin yol için sana minnettarız.

Bazı insanlar aramızdan ayrılsa da bıraktıkları izler hiç silinmez. Sen de bu milletin kalbinde sonsuza kadar yaşayacaksın.

Her 10 Kasım sabahı aynı sessizlik, aynı hüzün ve aynı özlem... Seni anlatmaya kelimeler yetmez Atam.

Bir ülkenin umudunu yeniden yeşerten, milletine bağımsızlığı armağan eden büyük lideri saygıyla anıyoruz.

Yokluğunda bile fikirlerinle bize yol gösteriyorsun. Emanetine sahip çıkmak, sana duyduğumuz sevginin en büyük ifadesidir.

10 KASIM ATATÜRK SÖZLERİ

Atatürk'ün düşüncelerini ve Cumhuriyet'e bakışını yansıtan bazı sözler de 10 Kasım paylaşımlarında kullanılabilir:

"Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir."

"Yurtta sulh, cihanda sulh."

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir."

"Ne mutlu Türk'üm diyene!"

"Bütün ümidim gençliktedir."

"Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır."

10 KASIM INSTAGRAM VE WHATSAPP DURUM SÖZLERİ

09.05'te duran saatler, hiç durmayan bir özlem...

Sonsuza kadar izindeyiz Atam.

Bir milletin kalbinde yaşayan ölümsüz lider.

Saygıyla, sevgiyle, özlemle...

Cumhuriyet'in kurucusu, bağımsızlığın mimarı. Daima kalbimizdesin.

Seninle başlayan umut, nesiller boyunca yaşayacak.

10 Kasım 1938... Bir milletin hafızasına kazınan tarih.

En büyük eserim dediğin Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatacağız.

10 KASIM ANMA PAYLAŞIMLARI İÇİN MESAJLAR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.

Bağımsızlığımızın mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

Bize özgür bir gelecek ve bağımsız bir ülke bırakan Atatürk'ü özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkarak onun gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. 10 Kasım'da saygı ve minnetle...