10 katlı binanın çatısında spor yaptı! Görenlerin yüreği ağzına geldi

27 Ekim 2024 12:04 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 12:22

Nevşehir'de 10 katlı bir apartmanın çatısına çıkan genç yürekleri ağza getirdi. Metrelerce yükseklikte spor yapmaya başlayan gencin tehlikeli hareketlerini vatandaşlar büyük bir şaşkınlıkla izledi.

Nevşehir​'in 15 Temmuz​ mahallesinde kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. 10 katlı bir binanın çatısına çıkarak spor​ yapan genç​ görenleri şoke etti. Yaklaşık 10 dakika ısınma hareketi yapan genç daha sonra oturarak bir süre kendi kendine konuştu.

DAKİKALARCA SPOR YAPTI

Yürekleri ağızlara getiren gencin hareketleri çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Dakikalarca çatıda spor hareketleri yapan genç daha sonra kendiliğinden çatıdan indi.