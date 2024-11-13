10 metre uzaktaki üst geçidi kullanmadı, canından oldu!

13 Kasım 2024 03:06 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 03:19

Adana'da yaklaşık 10 metre uzaktaki üst geçidi kullanmayıp, yoldan karşıya geçmeye çalıştığı belirtilen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adana​'nın Seyhan​ ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda feci kaza​ meydana geldi. 74 yaşındaki Veli Efeoğlu yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Y.K idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Efeoğlu savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Efeoğlu'nun öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÜST GEÇİT DİKKAT ÇEKTİ

Otomobil sürücüsü Y.K ise gözaltına alındı. Öte yandan, kazanın yaşandığı yerin 10 metre ilerisinde yaya üst geçidi olması da dikkat çekti.