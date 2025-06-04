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 | Özge Sönmez

10. Yargı Paketi Meclis'ten geçti! 19 bin mahkumun tahliyesi ne zaman başlayacak?

Ceza İnfaz Kanunu'nda önemli düzenlemeleri içeren 10'uncu Yargı Paketi Meclis'ten geçti. Yeni düzenlemeyle birlikte yaklaşık 20 bin mahkum için tahliye yolu açılırken, ilk tahliyelerin bugün ve yarın olması bekleniyor. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 13:24

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yasayla birlikte binlerce mahkuma tahliye yolu açıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenler, cezasını konutunda çekebilecek.

10. Yargı Paketi Meclis'ten geçti! 19 bin mahkumun tahliyesi ne zaman başlayacak?

TAHLİYELER BUGÜN BAŞLAYABİLİR

Yasayla birlikte 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açılmış olacak. TGRT Haber Ankara Muhabiri Armağan Canbaz'ın aktardığı bilgiye göre; karar Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 20 bin mahkum bugün ve yarın tahliye edilecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra tüm cezaevlerine gönderilecek.

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