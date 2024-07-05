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10 yaşındaki 3 kız sabah çıktıkları eve geri dönemedi! Sosyal medya sayesinde öyle bir yerde bulundular ki...

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 10:24 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:43
10 yaşındaki 3 kız sabah çıktıkları eve geri dönemedi! Sosyal medya sayesinde öyle bir yerde bulundular ki...

Bursa'da sabah saatlerinde evden çıkan 10 yaşındaki 3 kız akşam eve dönmeyince Bursa ayağa kalktı. Gece yarısı sokak sokak Zeynep, Meryem ve Sümeyye'yi arayan aileye güzel haber alışveriş merkezinden geldi. Paten yaptıkları alışveriş merkezinden eve metro seferleri iptal olduğu için geri dönemeyen kızlar saatler sonra ailelerine kavuştu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evlerinden sabah saatlerinde çıkan 10 yaşındaki Zeynep, Meryem ve Sümeyye Can akşam eve dönmedi.

Kızlarına ulaşamayan aileler durumu polis ekiplerine bildirirken, bütün mahalle 3 kızı bulmak için seferber oldu. Kızların kayıp olduğu ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.

10 yaşındaki 3 kız sabah çıktıkları eve geri dönemedi! Sosyal medya sayesinde öyle bir yerde bulundular ki... - 1. Resim

SOSYAL MEDYA SAYESİNDE BULUNDULAR

Adeta tüm Bursa halkı kayıp kızlardan haber ararken, sevindirici haber AVM'nin özel güvenlik görevlilerinden geldi. Olayı sosyal medyada gören özel güvenlikçiler hemen polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine aileler de kızların bulunduğu Suryapı AVM'ye koştular.

10 yaşındaki 3 kız sabah çıktıkları eve geri dönemedi! Sosyal medya sayesinde öyle bir yerde bulundular ki... - 2. Resim

Ailelerin çocuklarına kavuşma anları an be an kaydedilirken, aile fertleri de kayıp kızları için seferber olan herkese teşekkür ettiler.

Kız çocuklarının zamanın nasıl geçtiğini anlamadıkları, evlerine dönmek için binmeyi düşündükleri metro seferlerinin de sel sebebiyle iptal edildiği bu yüzden Odunluk'tan Emek Mahallesi'ne gidemedikleri, yanlarında da telefon olmadığı öğrenildi.

10 yaşındaki 3 kız sabah çıktıkları eve geri dönemedi! Sosyal medya sayesinde öyle bir yerde bulundular ki... - 3. Resim

"ÇOCUKLARIMIZ SAĞ SALİM BULUNDU"

Sümeyye'nin babası Mehmet Can, kızlarının bulunması konusunda destek veren İhlas Haber Ajansı'na teşekkür ederken, "Çocuklarımız sağ salim bulundu. Mutluyuz. Bize destek olan, aramaya çıkan ve dua eden herkesten Allah razı olsun. Sevincimizi komşularımızla yaşıyoruz" dedi.

Emek Mahallesi'nde ise yüzlerce kişi sokakta kaybolan kızları bekledi. Evlerine dönen kızları mahalleli alkışla karşılarken, aileler kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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