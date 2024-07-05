10 yaşındaki 3 kız sabah çıktıkları eve geri dönemedi! Sosyal medya sayesinde öyle bir yerde bulundular ki...

05 Temmuz 2024 10:24 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:43

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evlerinden sabah saatlerinde çıkan 10 yaşındaki Zeynep, Meryem ve Sümeyye Can akşam eve dönmedi.

Kızlarına ulaşamayan aileler durumu polis ekiplerine bildirirken, bütün mahalle 3 kızı bulmak için seferber oldu. Kızların kayıp olduğu ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.

SOSYAL MEDYA SAYESİNDE BULUNDULAR

Adeta tüm Bursa halkı kayıp kızlardan haber ararken, sevindirici haber AVM'nin özel güvenlik görevlilerinden geldi. Olayı sosyal medyada gören özel güvenlikçiler hemen polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine aileler de kızların bulunduğu Suryapı AVM'ye koştular.

Ailelerin çocuklarına kavuşma anları an be an kaydedilirken, aile fertleri de kayıp kızları için seferber olan herkese teşekkür ettiler.

Kız çocuklarının zamanın nasıl geçtiğini anlamadıkları, evlerine dönmek için binmeyi düşündükleri metro seferlerinin de sel sebebiyle iptal edildiği bu yüzden Odunluk'tan Emek Mahallesi'ne gidemedikleri, yanlarında da telefon olmadığı öğrenildi.

"ÇOCUKLARIMIZ SAĞ SALİM BULUNDU"

Sümeyye'nin babası Mehmet Can, kızlarının bulunması konusunda destek veren İhlas Haber Ajansı'na teşekkür ederken, "Çocuklarımız sağ salim bulundu. Mutluyuz. Bize destek olan, aramaya çıkan ve dua eden herkesten Allah razı olsun. Sevincimizi komşularımızla yaşıyoruz" dedi.

Emek Mahallesi'nde ise yüzlerce kişi sokakta kaybolan kızları bekledi. Evlerine dönen kızları mahalleli alkışla karşılarken, aileler kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiler