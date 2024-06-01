10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı

01 Haziran 2024 15:25 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 15:30

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde hakkında hırsızlık suçundan toplamda 10 yıl 5 ay süre ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan S.O. ilçe polisinin takibi sonucu yakalandı.

Polisteki işlemleri tamamlanan S.O. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.