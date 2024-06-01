10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Haziran 2024 15:25 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 15:30
Samsun'da hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde hakkında hırsızlık suçundan toplamda 10 yıl 5 ay süre ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan S.O. ilçe polisinin takibi sonucu yakalandı.
Polisteki işlemleri tamamlanan S.O. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı