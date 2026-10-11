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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 09:27

11 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji illeri tek tek uyardı: Pastırma sıcaklarına yağmur molası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Ekim hava tahmin raporunu kamuoyu ile paylaştı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre yurdun birçok bölgesinde pastırma sıcakları yaşanırken, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aynı zamanda sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz’de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İşte bugünkü hava durumu ile ilgili tüm detaylar…

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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11 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji illeri tek tek uyardı: Pastırma sıcaklarına yağmur molası
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 09:27

11 Ekim hava durumu tarafından yayınlandı. Yapılan son değerlendirmede ülke genelinde az bulutlu ve açık, güney kesimler parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı belirtildi. Öte yandan birçok il için ise sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

11 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji illeri tek tek uyardı: Pastırma sıcaklarına yağmur molası

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 Ekim ve sonrasına ilişkin hava durumu tahmin raporu yayımlanarak birçok bölge için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
11 Ekim Pazar günü ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık, güney kesimlerde ise parçalı bulutlu olacağı belirtildi.
Pazartesi günü yurdun tamamında bulutlu bir hava beklenirken, Salı gününden itibaren İç Anadolu hariç tüm bölgelerde gök gürültülü sağanak yağmur tahmin ediliyor.
Pek çok bölgenin Cuma gününe kadar yağışın etkisi altında kalacağı öngörülüyor.
Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz ile Kayseri'nin güneyi ve Niğde çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Gece saatlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ile yer yer sis bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
11 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji illeri tek tek uyardı: Pastırma sıcaklarına yağmur molası

 

PASTIRMA SICAKLARI ÇABUK BİTTİ

Pastırma sıcakları ile yurdun büyük kesiminde yaz havası yaşanırken Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu sıcak hava sevenleri üzdü. Kurumun yaptığı değerlendirmeye göre hafta Pazartesi günü yurdun tamamı bulutlu bir hava ile karşı karşıya kalırken, Salı günü itibariyle İç Anadolu bölgesi hariç tüm bölgelerde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Cuma gününe kadar da pek çok bölgenin yağışın etkisi altında kalacağı öngörülüyor.

11 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji illeri tek tek uyardı: Pastırma sıcaklarına yağmur molası

11 EKİM PAZAR GÜNCEL HAVA DURUMU 

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri’nin güneyi ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 24°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parcalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Az bulutlu

KARS °C, 19°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parcalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 26°C

Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C

Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ETİKETLER
#marmara bölgesi
#akdeniz bölgesi
#Ege Bölgesi
#meteoroloji genel müdürlüğü
#İç Anadolu Bölgesi
#Gündem
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