11 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji illeri tek tek uyardı: Pastırma sıcaklarına yağmur molası

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İstanbul
11 Ekim hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son değerlendirmede ülke genelinde az bulutlu ve açık, güney kesimler parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı belirtildi. Öte yandan birçok il için ise sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı.
Pastırma sıcakları ile yurdun büyük kesiminde yaz havası yaşanırken Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu sıcak hava sevenleri üzdü. Kurumun yaptığı değerlendirmeye göre hafta Pazartesi günü yurdun tamamı bulutlu bir hava ile karşı karşıya kalırken, Salı günü itibariyle İç Anadolu bölgesi hariç tüm bölgelerde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Cuma gününe kadar da pek çok bölgenin yağışın etkisi altında kalacağı öngörülüyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri’nin güneyi ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 24°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Az bulutlu
Parcalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Az bulutlu
KARS °C, 19°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parcalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 19°C
Az bulutlu
Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 26°C
Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 27°C
Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı