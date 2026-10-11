11 Ekim sağanak yağış uyarısı: Pazar günü hava durumu nasıl?

Ekim ayının ortasına yaklaşılırken hava durumundaki değişimler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Günlük planlarını hava tahminlerine göre yapmak isteyenler, yaşadıkları şehirde yağış olup olmayacağını ve sıcaklıkların nasıl seyredeceğini araştırıyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde açık hava etkisini sürdürürken bazı bölgelerde yerel yağışlar görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak, hangi illerde yağmur bekleniyor? İşte bölge bölge hava durumu tahminleri.

11 EKİM PAZAR HAVA DURUMU

Yurt genelinde havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Güney kesimlerde parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülürken Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kayseri'nin güney kesimleri ile Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinde de yağış görülebilecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların genel olarak mevcut seviyelerini koruyacağı tahmin edilirken rüzgarın çoğunlukla güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden rüzgar etkili olabilecek. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek bölgelerde görüş mesafesinin azalması bekleniyor.

HANGİ İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteorolojik tahminlere göre Doğu Akdeniz'de özellikle Adana ve Hatay çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. İç Anadolu'da Kayseri'nin güney kesimleri ve Niğde çevrelerinde de öğleden sonra yağış ihtimali bulunuyor. Doğu Anadolu'da ise Malatya ve Elazığ çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak geçişleri bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların gece saatlerinde bölge genelinde etkili olabileceği tahmin ediliyor. Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. Yağışların yerel nitelikte olması beklendiğinden aynı il içerisinde farklı bölgelerde hava koşulları değişebilecek. Vatandaşların güncel tahminleri ve varsa meteorolojik uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının 25 derece olacağı tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek. Ankara'da az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Başkentte sıcaklığın 26 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

İzmir'de ise az bulutlu ve açık havanın etkili olması bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 28 derece olacağı tahmin ediliyor. Bursa'da 28, Çanakkale'de 27 ve Kırklareli'nde 28 derece sıcaklık beklenirken Marmara genelinde sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesini düşürebilecek pus ve sis ihtimaline karşı dikkatli olunması gerekiyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Yurt genelindeki hava tahminlerine göre bölgelerin büyük bölümünde açık veya az bulutlu gökyüzü etkili olacak. Ege Bölgesi'nde Denizli ve İzmir'de 28, Manisa'da 29, Muğla'da 25 derece sıcaklık bekleniyor. Kuzey ve İç Ege'nin bazı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilecek. Akdeniz Bölgesi'nde ise Antalya'da 30, Burdur'da 26 derece sıcaklık tahmin edilirken Adana'da 33, Hatay'da 30 dereceye ulaşılması bekleniyor.

İç Anadolu'da Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya'da günün en yüksek sıcaklığının 26 derece olması öngörülüyor. Batı Karadeniz'de Bolu 26, Düzce 29, Kastamonu 25 ve Zonguldak 24 derece olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya'da 29, Samsun'da 25, Rize ve Trabzon'da 24 derece sıcaklık bekleniyor. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars ve Van'da 19 derece tahmin edilirken Malatya'da 23 derece sıcaklık ve akşam saatlerinden sonra yerel yağış ihtimali bulunuyor.

İl En yüksek sıcaklık Beklenen hava İstanbul 25°C Az bulutlu, açık Ankara 26°C Az bulutlu, açık İzmir 28°C Az bulutlu, açık Bursa 28°C Az bulutlu, açık Çanakkale 27°C Az bulutlu, açık Manisa 29°C Az bulutlu, açık Muğla 25°C Az bulutlu, açık Adana 33°C Öğleden sonra sağanak ihtimali Antalya 30°C Az bulutlu, açık Hatay 30°C Öğleden sonra sağanak ihtimali Konya 26°C Az bulutlu, açık Kayseri Belirtilmedi Güneyinde sağanak ihtimali Samsun 25°C Az bulutlu Trabzon 24°C Az bulutlu Erzurum 19°C Az bulutlu Malatya 23°C Akşam sağanak ihtimali Diyarbakır 28°C Gece sağanak ihtimali Mardin 26°C Gece sağanak ihtimali Şanlıurfa 29°C Gece sağanak ihtimali

SİS VE PUS UYARISI: HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK?

Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Özellikle erken saatlerde yola çıkacak sürücülerin görüş mesafesindeki olası azalmayı dikkate alması gerekiyor. Sisli bölgelerde takip mesafesinin korunması ve hızın yol koşullarına göre ayarlanması, trafik güvenliği açısından önem taşıyor.

Pus ve sisin etkisi bölgelere ve günün saatlerine göre değişebiliyor. Bu nedenle sürücülerin yola çıkmadan önce güncel hava ve yol koşullarını kontrol etmesi gerekiyor. Meteorolojik tahminlerde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.