11 Kasım Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

Ankara’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış koşulları etkisini hissettirmeye başladı. Kentte görülen kar yağışı, özellikle okula gidecek öğrenciler ve veliler arasında tatil beklentisini gündeme getirdi. 11 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken Ankara Valiliği’nin duyuruları takip ediliyor. Peki, yarın Ankara’da okullar tatil mi, kar tatili kararı alındı mı?

11 KASIM ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da 11 Kasım 2026 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Ankara Valiliği tarafından il genelinde eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin resmi bir karar açıklanmadı.

Mevcut durumda Ankara’daki okullarda eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Valilikten gelebilecek olası bir tatil kararı ise öğrenciler, veliler ve eğitim camiası tarafından yakından takip ediliyor.

ANKARA’DA YARIN KAR TATİLİ VAR MI?

Başkentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 Kasım Çarşamba günü kar tatili ilan edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Ancak Ankara Valiliği’nin konuya ilişkin henüz resmi bir duyurusu bulunmuyor.

Valilik tarafından alınacak olası tatil kararı, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin yeni bir açıklama yapılması hâlinde haberimiz güncellenecektir.

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için kar yağışı uyarısı yaptı. Ankara'da özellikle kentin yüksek kesimlerinde yağışın kar şeklinde görülme ihtimali bulunuyor. Başkent genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.