Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 15:17

11 Kasım Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

Ankara’da etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından öğrenciler, 11 Kasım Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle gözler Ankara Valiliği’nin yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, yarın Ankara’da okullar tatil mi, kar tatili kararı alındı mı?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
11 Kasım Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 15:17

’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış koşulları etkisini hissettirmeye başladı. Kentte görülen , özellikle okula gidecek öğrenciler ve veliler arasında tatil beklentisini gündeme getirdi. 11 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken ’nin duyuruları takip ediliyor. Peki, yarın Ankara’da mi, kar tatili kararı alındı mı?

11 Kasım Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

11 KASIM ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da 11 Kasım 2026 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Ankara Valiliği tarafından il genelinde eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin resmi bir karar açıklanmadı.

Mevcut durumda Ankara’daki okullarda eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Valilikten gelebilecek olası bir tatil kararı ise öğrenciler, veliler ve eğitim camiası tarafından yakından takip ediliyor.

11 Kasım Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

ANKARA’DA YARIN KAR TATİLİ VAR MI?

Başkentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 Kasım Çarşamba günü kar tatili ilan edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Ancak Ankara Valiliği’nin konuya ilişkin henüz resmi bir duyurusu bulunmuyor.

Valilik tarafından alınacak olası tatil kararı, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin yeni bir açıklama yapılması hâlinde haberimiz güncellenecektir.

11 Kasım Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

ANKARA HAVA DURUMU 

 Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için kar yağışı uyarısı yaptı. Ankara'da özellikle kentin yüksek kesimlerinde yağışın kar şeklinde görülme ihtimali bulunuyor. Başkent genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

ETİKETLER
#kar yağışı
#ankara
#meteoroloji genel müdürlüğü
#ankara valiliği
#okullar tatil
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.