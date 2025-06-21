Bakan Uraloğlu açıkladı: '11 uçak İran ve Irak'ta mahsur'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da 27-29 Haziran tarihleri arasında Dünya Bankası’nın desteğiyle düzenlenecek Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu öncesi gazetecilerle bir araya geldi. İran-İsrail arasında günlerdir devam eden savaşa değinen Uraloğlu önemli açıklamalarda bulundu. İran'da 7 tane, Irak'ta 4 tane uçağın mahsur kaldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, uçakların dönüşü için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

"İLK FIRSATTA ONLARI ALMIŞ OLACAĞIZ"

İran'da 7 tane, Irak'ta 4 tane uçağın mahsur kaldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, 'Ağırlıklı olarak da 7 tane Pegasus'un, 2 tane THY'nin, 1 tane Ajet'in, 1 tane de Tailwind'in uçağı var. Bunları gerek Dışişlerimiz gerekse Milli İstihbarat Teşkilatımızın aracılığıyla takip ediyoruz. Bu bölgedeki hava hareketinin, roket ve füze hareketinin çok yoğun olması sebebiyle o riski hem ilgili ülkeler hem de biz alamadık. 3-4 gün yanlış hatırlamıyorsam orada bütün ekipler kaldı, şimdi bütün ekipleri de can güvenliğini sağlama noktasında bu tarafa aldık. Günlük takip ediyoruz. İlk fırsatta onları almış olacağız.' dedi.