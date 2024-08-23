11 yıldır aranan şüpheli Whatsapp sayesinde yakalandı

23 Ağustos 2024 10:26 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:27

Bursa’da polis aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler 47 ayrı dosyadan, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mustafa T.'yi yakalamak için takip başlattı. Çoğunlukla dolandırıcılık suçlarından aranan şüpheliye ulaşmaya çalışan ekipler, Mustafa T.'yi yakalamak için mağdur rolüne girdi.

WHATSAPP ELE VERDİ

Şüpheliyle Whatsapp'tan iletişime geçen ekipler Mustafa T.'nin Nilüfer ilçesinde bir ikamette kayıtsız olarak oturduğunu tespit etti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonrası yakalanan Mustafa T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. İşlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.