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 | Özge Sönmez

11 yıllık cesetsiz cinayette yeni gelişme! Ne yaptılarsa işe yaramadı

Adana'da 11 yıl önce öldürülen fakat cesedi bir türlü bulunamayan 33 yaşındaki Zeynep Söğüt cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısına geçti. Sevgilisini boğarak öldürdüğünü itiraf eden Savaş Sanatma ve arkadaşı Ersin Yalçınkaya 2. yargılanmalarında da müebbet hapis cezası aldı. Olayda 'delilleri gizlediği' öne sürülen sanık Nazlı Tuğlucan'a da 3 yıl hapis cezası verildi.

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11 yıllık cesetsiz cinayette yeni gelişme! Ne yaptılarsa işe yaramadı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 10:23

Adana'da yaşayan sevgilisi Savaş Sanatma ile birlikte yaşayan 33 yaşındaki Zeynep Söğüt 23 Aralık tarihinde sırra kadem bastı. Birlikte yaşadığı Savaş Sanatma emniyete giderek Zeynep Söğüt'ten haber alamadığını bildirdi.  Söğüt'ün annesi de emniyete giderek kızının hayatından şüphe ettiğini ve Sanatma'dan şüphelendiğini bildirdi. Savcılık, kayıp başvurusu üzerine 31 Aralık 2013'te kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

 

Cinayet Bürosu ekipleri, Zeynep Söğüt'ün cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendirerek 2020 yılında kayıp dava dosyasını yeniden açtı. Söğüt'ün kaybolması ile ilgili onlarca kişinin ifadesine başvuruldu, güvenlik kamera görüntüleri ve cep telefonu kayıtları incelendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Söğüt'ü öldürdükleri iddiası ile Savaş Sanatma, arkadaşı Ersin Yalçınkaya ve çiçekçilik yapan akrabası Nazlı Tuğlucan yakalanıp, gözaltına alındı.

 

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİLER 

Sorgularında Savaş Sanatma, Zeynep'i arkadaşı Ersin Yalçınkaya'nın öldürdüğünü belirterek, "Ersin gece bizde kalmıştı. 24 Aralık 2013 günü sabah erken uyandım, Ersin de uyanmıştı. Zeynep yatıyordu. Ersin'e 'sen otur sıcak pide alayım geleyim birlikte kahvaltı yapalım' dedim. Ekmek alıp eve döndüğümde Ersin kapıyı açtı. Her iki kolunda ve yüzünün bir kısmında tırnak izlerinden dolayı kanamalar olduğunu görünce ne olduğunu sordum. 'Sesini çıkartma Zeynep'i yatak odasında boğarak öldürdüm, bu esnada boğuştum, Zeynep tırnakları ile beni bu hale getirdi' dedi. Yatak odasının kapısını açtığımda Zeynep yatağın üzerinde sırt üstü hareketsiz yatıyordu" ifadelerini kullandı.

 

CESEDİ DERE YATAĞINA ATTILAR 

Sanık Sanatma daha sonra Zeynep'in cesedini bavula yerleştirip taksinin bagajına koyduklarını, Nazlı Tuğlucan'ın öncülüğünde 2 otomobil halinde gittikleri Pozantı'nın Bürücük Yaylası'nın yüksek yerinde dere yatağına attıklarını ileri sürdü.


Ersin Yalçınkaya ise polisteki ifadesinde, Zeynep Söğüt'ü Savaş Sanatma'nın öldürdüğünü iddia etti. Nazlı Tuğlucan da içinde ceset olduğunu bilmediği bavulu Pozantı'da dereye attıklarını kabul edip, suçsuz olduğunu iddia etti. 3 şüpheli de 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Polis, Söğüt'ün cesedini bulmak için şüphelilerin gösterdikleri bölgede kadavra köpeği ile arama yaptı. Belirtilen bölgede bavul bulundu, içinden taşlar çıktı. Genişletilen aramada kemikler bulundu. Yapılan analizde kemik parçalarının insana değil, bir hayvana ait olduğu tespit edildi.
Cesedi bulunamayan Zeynep Söğüt'ü öldürdükleri iddiası ile Söğüt'ün nikahsız yaşadığı Savaş Sanatma ile Ersin Yalçınkaya ve Nazlı Tuğlucan hakkında Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

 

CANİLER İFADE DEĞİŞTİRDİ


Emniyetteki ve savcılıktaki sorgularında Zeynep Söğüt'ün öldürülmesini ayrıntılarıyla anlatan sanıklar Savaş Sanatma, Esrin Yalçınkaya ve Nazlı Tuğlucan yargılandıkları mahkemede ifadelerini değiştirdi. Yalçınkaya suçlamayı kabul etmeyerek, "Emniyette verdiğim ifademi kabul etmiyorum, ben ilgim ve alakam olmadığını söylememe rağmen bana emniyette işkence yaptılar. Olay tarihinde ben mide ameliyatı geçirmiştim, çok kilo vermiştim, rahatsızdım, bu suçu işlemem de mümkün değildir" dedi. Sanatma da suçlamayı kabul etmeyerek, poliste ve savcılıkta psikolojik baskıyla korkudan ifade verdiğini iddia etti.
Sanık Nazlı Tuğlucan ise Savaş ve Ersin ile Pozantı'ya gittiklerini belirterek, "Ersin taksinin arkasından koyu renkli bir bavul çıkardı. Bizim olduğumuz yerden bavulla uzaklaştı. 10 dakika sonra geldi, elinde bavul yoktu. O arada Savaş diz çökmüş titriyordu. Ersin 'burada gördüklerinizi hiç kimseye söylemeyeceksiniz' dedi. Bavulun içinde ne olduğunu defalarca sordum bir şey söylemedi" diye konuştu.

 

2. KEZ YARGILANMALARINDA DA MÜEBBET ALDILAR 

Sanık avukatları da Zeynep Söğüt'ün yaşıyor olabileceğini ifade ederek müvekkillerinin beraatini istedi. Mahkeme heyeti, 17 Ekim 2023'te tutuklu sanıklar Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya'yı 'kasten öldürme' suçundan müebbet, yargılama sırasında tahliye edilen Nazlı Tuğlucan'ı ise 'suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan 3 yıl hapis cezasına mahkum etti.
Sanıkların avukatları, karara itiraz etti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, yaptığı incelemede eksik kovuşturma nedeniyle sanıklara verilen kararı bozdu. Bu gelişme üzerine dava Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı.


Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis memurları da tanık olarak dinlendi. Polis memuru Z.G., sanık Savaş Sanatma'nın Zeynep Söğüt'ün cesedini bavula koyup Pozantı'ya attıklarını, yerini gösterebileceğini söylediğini anlattı. Yapılan karar duruşmasına katılan tutuklu sanıklar Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini, bozmadaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini söyledi. Öldürülen Söğüt'ün annesi Arbiye Ballı ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.


Mahkeme heyeti, sanıklar Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya'yı Zeynep Söğüt'ü 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları istenmesine karşın sanıkların eylemlerinin 'kasten öldürme' suçunu oluşturduğuna dikkat çekerek müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Sanıkların tutukluluğunun devamını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanık Nazlı Tuğlucan'ı ise 'delilleri gizleme, yok etme' suçundan 3 yıl hapis cezasına mahkum etti.

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