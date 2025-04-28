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 | Sule Altinel

112 Acil Çağrı Merkezi Meclis gündeminde: Meşgul edenler, asılsız ihbar verenler yandı! 15 bin lira ceza geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada da yoğun mesai sürecek. Meclis Genel Kurulu'nda 112 Acil Çağrı Merkezine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi görüşülecek. Teklife göre çağrı merkezini gereksiz meşgul edenlere 1500 lira, asılsız ihbarda bulunanlara ise 15 bin lira ceza uygulanacak.

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112 Acil Çağrı Merkezi Meclis gündeminde: Meşgul edenler, asılsız ihbar verenler yandı! 15 bin lira ceza geliyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 07:20
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 07:23

Haftalık çalışmasına 29 Nisan Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltilecek. Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15 bin lira idari para cezası verilecek.

112 Acil Çağrı Merkezi Meclis gündeminde: Meşgul edenler, asılsız ihbar verenler yandı! 15 bin lira ceza geliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümleri gereği yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, özel gelir olarak kaydedilecek. Bakanlık gelirleri yine Bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları da sınav, yeterlilik, tez ve uzmanlığa atanma gibi hususlar bakımından Devlet Memurları Kanunu'nun ek 41. maddesindeki hükümlere tabi olarak istihdam edilecek.

Üst kademe kamu yöneticisi olarak atanacaklarda aranan hizmet süresi hesabında, 4 yıllık yükseköğrenim gördükten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak fiilen çalışılan sürelerin tamamı dikkate alınacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine devam edilecek.

Komisyonun, bu haftaki toplantılarında, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Etimine A.Ş, TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş'nin bilanço ve netice hesapları ele alınacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararlarına uyma oranının artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulacak.

Dışişleri Komisyonunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 6 kanun teklifi görüşülecek.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı (AA) yetkilileri ile yapay zeka alanında çalışanlar sunum yapacak.

GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonunda, Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybedenlerin yakınları dinlenecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

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