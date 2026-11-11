12 13 Kasım 2026 okullar tatil mi? Antalya tatil olan ilçeler hangileri?

12 Kasım 2026 Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve ulaşım tedbirleri, kentteki eğitim faaliyetlerini de etkiledi. Bu doğrultuda belirlenen 7 ilçede iki gün boyunca yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılması planlandı. Uygulama Antalya'nın tüm ilçelerini kapsamazken Alanya başta olmak üzere diğer ilçelerde eğitim öğretimin normal programında sürmesi bekleniyor. İşte 12 Kasım 2026 Antalya'da okulların tatil olduğu ilçeler ve eğitim düzenlemesine ilişkin ayrıntılar...

12 KASIM 2026 OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 12 Kasım 2026 Perşembe günü bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilecek. Belirlenen ilçelerdeki resmi ve özel okullarda dersler uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülecek.

11 Kasım Çarşamba günü başlayan uygulamanın 12 Kasım Perşembe günü de devam etmesi öngörülüyor. Bu kapsamda öğrenciler okul binalarına gitmeden eğitim faaliyetlerine katılacak.

Uygulama, okulların tamamen tatil edilmesi anlamına gelmiyor. Yalnızca belirlenen ilçelerde yüz yüze eğitim geçici olarak durduruluyor.

ANTALYA'DA 12 KASIM'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Antalya'da 12 Kasım 2026 Perşembe günü uzaktan eğitim uygulanacağı belirtilen 7 ilçe şöyle:

Aksu Döşemealtı Konyaaltı Kepez Manavgat Muratpaşa Serik

Bu ilçelerdeki resmi ve özel okullarda öğrenciler derslerini uzaktan takip edecek. Eğitim düzenlemesi kapsamında okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de iki gün boyunca gerçekleştirilmeyecek.

ALANYA 12 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Alanya, Antalya'da uzaktan eğitim uygulanacağı belirtilen 7 ilçe arasında yer almıyor. Bu nedenle 12 Kasım 2026 Perşembe günü Alanya'daki okullarda eğitim öğretimin normal ders programına göre devam etmesi bekleniyor.

Alanya'nın yanı sıra Gazipaşa, Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Elmalı, Korkuteli, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri de uzaktan eğitim kapsamı dışında bulunuyor.

ANTALYA'DA KAMU PERSONELİ 12 KASIM'DA İZİNLİ Mİ?

COP31 Liderler Zirvesi kapsamında alınan tedbirler kamu çalışanlarını da ilgilendiriyor. Aktarılan düzenlemeye göre uzaktan eğitim kapsamındaki 7 ilçede görev yapan ve okul öncesi veya ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının 11 ve 12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılması öngörülüyor.

İzin uygulaması bütün kamu personelini kapsamıyor. İdari izin hakkı, görev yapılan ilçe ve çocukların eğitim durumuna ilişkin belirlenen şartlara bağlı olarak uygulanıyor.

13 KASIM CUMA GÜNÜ OKULLAR AÇIK MI?

Antalya'da 11 ve 12 Kasım tarihlerinde uygulanacak uzaktan eğitim düzenlemesinin ardından 13 Kasım 2026 Cuma günü yüz yüze eğitime dönülmesi bekleniyor.

Yeni bir karar alınmaması halinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerindeki okullarda dersler normal programında yapılacak. Antalya'nın diğer ilçelerinde de eğitim öğretimin olağan şekilde devam etmesi öngörülüyor.