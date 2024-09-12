12 Eylül darbesinin yıl dönümünde Kenan Evren'e mezarı başında protesto: Layığını buldu

12 Eylül 2024 17:25 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:26

12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, kanlı darbenin yıl dönümünde mezarın başında protesto edildi. Darbe döneminde çeşitli cezaevlerinde işkence gören Hakverdi Satılmış, "Cuntacılara, işkencecilere hakkımızı helal etmiyoruz. Kenan Evren layığını buldu, Allah süründüğünü bize gösterdi" dedi.

Türkiye'nin yakın siyasi tarihini şekillendiren kritik dönemeçlerden biri olan 12 Eylül 1980 darbesinin lideri Kenan Evren, darbenin yıl dönümünde Ankara'daki mezarı başında darbe mağduru bir vatandaş tarafından protesto edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin darbesinden sonra gözaltına alınan ve Ulucanlar Cezaevi, Mamak, Bursa, Eskişehir, Nazilli Cezaevlerinde çeşitli işkencelere uğrayan Hakverdi Satılmış, darbenin yıl dönümünde dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in mezarına gitti. Burada protesto gösterisi düzenleyen Satılmış, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaybettiği ülkücü arkadaşlarının fotoğraflarını mezarlığın başına koyarak protesto yapan Satılmış, yaşadığı anıları aktardı.

"CUNTACILARA HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Darbeci general Kenan Evren'in ülkücü gençlere haksızlık ve zulüm yapıldığını vurgulayan Hakverdi Satılmış, cezaevlerinde ülkücü gençlere yapılanları unutturmayacaklarını söyleyip, "Yurt genelinde 650 bin gözaltı, 210 bin açılan dava, 230 bin yargılamada 7 bin idam talebi, 517 idam cezası, 49 idam, 300 kuşkulu ölüm, işkencede hayatını kaybeden 171 canın hesabını sormak unutturmamak için burada bulunuyoruz. Bu zulmü gerçekleştiren cuntacılar ve işkencecilere haklarımızı helâl etmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, zulmü unutmak, hatırlatmamak geçmişte mücadele edenlerin emeğine, anısına saygısızlık ve ihanettir" diye konuştu.

"ALLAH BİZE KENAN EVREN'İN SÜRÜNDÜĞÜNÜ GÖSTERDİ"

Kenan Evren'in yanında yer alan cuntacı askerlerin ülkücülere işkence yapmak için yetiştirildiğini belirten Hakverdi Satılmış, "Aradan geçen 44 yıl sonra da unutmadığımızı, unutmayacağımızı kamuoyuna duyurmak adına buradayız. Bu işkencecilerin hepsini lanetliyor, haklarımızı da helal etmiyoruz. Sakın buraya Kenan Evren'e ve ortaklarına beddua etmek için geldiğimizi düşünmeyin çünkü, beddua bizim inancımızda günah ve bizlere yabancıdır. Biz kısa ve öz olarak diyoruz ki; Herkes, er ya da geç layığını bulacaktır. Nitekim buldular da. Kenan Evren de layığını buldu ve ölemeden önce aleme ibret olsun diye Allah bizlere süründüğünü gösterdi" şeklinde görüş belirtti.

Evren'in son dönemdeki halinin cümle aleme ibret olarak hafızalara kazındığını ifade eden Satılmış, "Allah, suratından insanlık vasıflarının tamamını silerek son halini Türk milletine ilahi adaletin tecellisi olarak gösterdi. Biz beddua etmiyoruz, kısa ve öz olarak, Kenan Evren' ve tüm işkencecilere hakkımızı helal etmediğimizi buradan bir kere daha gür sesimizle haykırıyoruz" dedi.

"MASUMLARIN KANINI ELLERİNİZE BULAŞTIRDINIZ"

Mamak ve Metris cezaevleri ile diğer cezaevlerine özel talimatla "Burada Allah yok, Peygamber izinde" yazdırıldığını anlatan Hakverdi Satılmış, "Asmayalım da besleyelim mi' diyerek, sözüm ona uyguladığınız denge politikası gereği, ‘bir sağ dan bir soldan asın' diyerek utanç verici emrinize uyup masumların kanlarını o kırılası ellerinize bulaştırdığınızı dünya alem biliyor" ifadelerini kullandı.

Evren ve arkadaşlarından günü geldiğinde hesabını soracaklarını dile getiren Satılmış, "Biz de o masum can kardeşlerimiz adına size hakkımızı helal etmiyoruz. Bizleri de orada bekle, biz de hesap günü geldiğinde senin yakana yapışıp seni Allah'a şikayet edip, bu dünyada gasp ettiğin haklarımızın ve Türk milletinin gasp edilen haklarının hesabını soracağız" dedi.