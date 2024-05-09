12 günlük gelin erkek çıktı! Damadın dünyası başına yıkıldı

09 May 2024 12:40 - Güncelleme : 09 May 2024 12:50

İnternet üzerinden tanışan çift bir süre görüştükten sonra evlenme kararı aldı. Buluşmalarda genel olarak peçe takan kadın, utangaç tavırlarıyla sevgilisini oldukça etkiledi.

Evlenmeye karar veren ikilinin düğününe ise sadece erkek tarafı geldi. Ailesinin hayatını kaybettiğini ve hiç akrabası olmadığını söyleyen gelinin planı ise sadece 12 gün sürdü. 12 gün boyunca damadı kandıran gelinin erkek olduğu ortaya çıktı.

"EŞİMİN ERKEK OLDUĞUNU ÖĞRENDİM VE YIKILDIM"

Kimlik bilgileri A.K olarak belirtilen adam, "Evlenme teklifimi kabul etti, anne ve babasını kaybettiğini ve düğüne çağıracak bir yakını olmadığını söyledi. Ancak evlendikten sonra da yüzünü saklamaya devam etti ve beraberlikten kaçındı. Bu durumdan şüphelenen ailem, onu araştırmaya başladı. Babasının hayatta olduğunu öğrendik. Babasından aslında eşimin erkek olduğunu öğrendim ve yıkıldım. Sonra polis çağırdık. Ne zaman istese para veriyordum. Benden para alabilmek böyle bir şey yaptığını itiraf etti" dedi.