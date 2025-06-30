12 ilde 12 suç örgütüne büyük operasyon! 3 milyar 150 milyonluk hesap hareketi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde 12 dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, hesaplarında 3 Milyar 150 Milyon TL işlem hacmi bulunan 230 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada 12 ilde 12 dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Operasyon kapsamında hesaplarında 3 Milyar 150 Milyon TL işlem hacmi bulunan 230 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 93'ü tutuklanırken, 100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

ARAÇ, ARSA, GAYRİMANKUL...

Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucu; 9 adet gayrimenkul, 27 adet araç, 1 adet dükkan, 2 adet arsa ve 2 Milyon TL değerindeki banka hesaplarına el konuldu.