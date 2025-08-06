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 | Özge Sönmez

12 ilde büyük yasa dışı bahis operasyonu! 6 milyarlık hesap hareketi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 14 şüphelinin hesaplarında 6 Milyar 33 Milyon 860 Bin TL işlem hacimli olduğu tespit edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 08:37
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 08:40

Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada, Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarının detaylarını paylaştı. 32 kişinin yakalandığı operasyonlarda, 14 şüphelinin 2022-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 Milyar 989 Milyon 498 Bin TL, Kripto cüzdan/hesaplarında ise 2 Milyar 44 Milyon 361 Bin TL değerinde kripto varlık olmak üzere toplam 6 Milyar 33 Milyon 860 Bin TL işlem hacimli olduğu tespit edildi.

12 ilde büyük yasa dışı bahis operasyonu! 6 milyarlık hesap hareketi

20 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ EV VE ARAÇLARA EL KONULDU

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Üst düzey yönetici konumundaki 14 şüphelinin hesaplarında 6 Milyar 33 Milyon 860 Bin TL işlem hacimli olduğu tespit edildi (2022-2025).

Tokat merkezli Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Yasa dışı bir bahis sitesiyle irtibatlı banka hesap hareketleri, şahıs ifadeleri, banka şubeleri kamera kayıtları ve kripto cüzdan para trafiğinin incelenmesi sonucu;

12 ilde büyük yasa dışı bahis operasyonu! 6 milyarlık hesap hareketi

Yasa dışı bahislere yatırılan paraların 159 hesapçı tarafından toplandığı,
Hesapçı şahısların, suçtan elde edilen parayı “toplayıcı-ara hesapçı” olduğu değerlendirilen kasa olarak belirlenen 31 şahsa aktardığı,
Bu şahısların suçtan elde edilen geliri 20 üst kasaya aktardığı ve yönetici pozisyonunda bulunan 4 şüphelinin hesabına gönderildiği,
Üst yönetici konumundaki 14 şüphelinin 2022-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 Milyar 989 Milyon 498 Bin TL, Kripto cüzdan/hesaplarında ise 2 Milyar 44 Milyon 361 Bin TL değerinde kripto varlık olmak üzere toplam 6 Milyar 33 Milyon 860 Bin TL işlem hacimli olduğu tespit edildi.

12 ilde büyük yasa dışı bahis operasyonu! 6 milyarlık hesap hareketi

Operasyonlar sonucu; çok miktarda nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 Milyon TL değerindeki 3 adet araç ile 2 adet konuta el konuldu.

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