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 | Bengül Arıca

1.2 milyon liralık rektör maaşı iddiası! YÖK'ten açıklama geldi

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın döner sermaye gelirleriyle birlikte aylık maaşının 1.2 milyon lirayı bulduğu iddiaları gündem oldu. Konuyla ilgili YÖK'ten ve Karabük Üniversitesi'nden art arda açıklama geldi.

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1.2 milyon liralık rektör maaşı iddiası! YÖK'ten açıklama geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 12:55

Yükseköğrenim Kurumu’ndan yapılan açıklamada, gündem olan rektörlere döner sermaye hesabından ödenen yönetici payına ve genel olarak aylık kazançlarının miktarına ilişkin yorum ve haberlerin titizlikle değerlendirildiği belirtildi.
Rektörlere ödenen yönetici payının miktarı ve üst sınırının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci maddesinin (f) fıkrası hükümlerine göre belirlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

1.2 milyon liralık rektör maaşı iddiası! YÖK'ten açıklama geldi

"DÖNER SERMAYE DIŞINDA PAY ÖDENMEZ"

"Söz konusu hükme göre rektörlere, döner sermaye gelirleri dışında üniversitenin, teknokent, teknopark, teknoloji transfer ofisi, iktisadi işletmeler ve iştirakleri gibi gelir getirici müesseseler ve birimleri sebebiyle ayrıca huzur hakkı, yönetici payı, koordinatörlük, danışmanlık ve benzeri ücret ödenmez. Bu yönüyle üniversitelerimiz, Yükseköğretim Kurulu dışında ayrıca Sayıştay'ın yıllık mali denetimine tabidir. Mevzuata aykırı herhangi bir ödeme yapılması halinde bu ödemelerin iadesi dışında ilgililer hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanır."
İddiaların hedefindeki Karabük Üniversitesi de konuya ilişkin açıklama yaparak, "Son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada üniversitemiz ve rektörümüz Prof. Dr. Fatih Kırışık hakkında asılsız iddialarla oluşturulan yalan haberleri yapan ilgililer hakkında hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

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