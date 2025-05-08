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 | Baran Aksoy

120 milyonluk vurgun! Kiraladıkları araçları satılığa çıkardılar: Taksit imkanı bile sunmuşlar

Antalya'da bazı araç kiralama firmalarının kiraladığı araçları internet üzerinden satışa çıkardığı tespit edildi. Bu yöntemle 120 milyon TL vurgun yaptığı tespit edilen 10 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

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120 milyonluk vurgun! Kiraladıkları araçları satılığa çıkardılar: Taksit imkanı bile sunmuşlar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 14:19

Antalya’da bazı araç kiralama firmalarının, filo araç kiralama şirketleri aracılığıyla kiraladıkları araçları, şirketlerin bilgisi dışında internet üzerinden satışa çıkardığı bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği harekete geçti.

TAKSİTLİ SATIŞ İMKANI SUNDULAR

Yapılan incelemelerde; İstanbul merkezli 3 lojistik firmasına ait toplam 73 aracın, Antalya’daki 2 firmaya sözleşmeli olarak kiralandığı, bu firmaların ise araçları yüzde 30 peşinatla ve 24 ila 48 ay vade seçenekleriyle satışa çıkardığı, araç devir sözleşmeleri düzenleyerek satış gerçekleştirdiği belirlendi.

120 milyonluk vurgun! Kiraladıkları araçları satılığa çıkardılar: Taksit imkanı bile sunmuşlar

120 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPTTILAR

Dolandırıcılar bu yöntemle yaklaşık 120 milyon TL'lik vurgun yaptığı tespit edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonla 10 kişi gözaltına alındı. Aramalarda; 3 araç kiralama şirketinde 7 dizüstü bilgisayar, sözleşme belgeleri, senetler ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.

120 milyonluk vurgun! Kiraladıkları araçları satılığa çıkardılar: Taksit imkanı bile sunmuşlar

40 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Şikayete konu olan 73 araçtan 68’i bulunarak yediemin otoparkına çekildi ve ruhsat sahiplerine teslim edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adli mercilere sevk edilen 10 şüpheliden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4’ü tutuklandı.

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